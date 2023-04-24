شعر: نجديَّهْ
إلى الفارس
یا عاشِقْ الخیلْ آنا المھرَهْ الحرَّهْ ......... ومنْ أوَّلْ العمرْ وإنتهْ فارسْ أحلامي
ما آني أدوِّرْ دراھمْ أوْ أبي شھرَهْ ......... آنا مقامي رفیعْ ومنزلي سامي
ما حدْ یقدَرْ علیِّهْ صعبِةٍ مرَّهْ ......... ولي عینْ تسبي القلوبْ مصابھا دامي
ولي خدودٍ نعامْ وردودْ محمَرَّهْ ......... وشعرٍ منْ اللیلْ في طولٍ وإظلامي
وإذا البناتْ الجواھرْ قلْ أنا الدِّرَّهْ ......... ملكتْ عرشْ الجمالْ وفوقَهْ أعلامي
ماھيْ مھایطَ بهْ الحلواتْ محترَّهْ ......... ھذي حقيقةْ وواقعْ ماھيْ أوھامي
وإنْ قمتْ أمشي تصیرْ الأرضْ مخضرَّهْ ......... والعطرْ یسري بإسمي سیدْ الآسامي
لي مِ الظبا عینْ تسقي اللي نظَرْ خمرَهْ ......... وعنقٍ یخبرك أنيِّ إختْ الآرامي
وبسألكْ عنْ لي تخاووْ خیرهْ وشرَّهْ ......... وھوُ واحدٍ كَنْ بهْ مِ الساعَهْ إنظامي
إذا عرَفتهْ فأنا لكْ وإنت لك خبرَهْ ......... في حلْ الألغازْ وإنتهْ سیدْ لكرامي
نجدیة