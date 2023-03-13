شعر: سعود راشد شرار
الْعَهْد والْوَعْد
قَالْ: أحِبِّكْ.. قِلْت: وِشْ بَاقِيْ بَعَدْ..؟!
قَال: قَلْبِيْ.. قِلْت: تَكْفِيْنِيْ الْعِيُون
قَالْ: عَهْدِيْ.. قِلْت: لِكْ مِنِّيْ وَعَدْ
قَالْ: عِمْرِكْ.. قِلْت: عَرْضٍ مِنْ جِنُون
دُوْن شَوْفِكْ يَا هَنَا كِلّ السَّعَدْ
يَصْبِحْ أوْهَامٍ وْتِلْعَبْ بِهْ الظِّنُون
قَالْ: حِبِّيْ.. قِلْت: فِيْ قَلْبِيْ رَعَدْ
قَالْ: حِبِّكْ.. قِلْت: فِيْ قَلْبِكْ سِكُون..!
قَالْ: قَدْرِيْ.. قِلْت: فِيْ الْعَالِيْ صَعَدْ
دَامْ قَلْبِكْ بِالْوِفَا أصْبَحْ يِصُون
قَالْ: إبْشِرْ لا يِقَاسْ وْ لا يِعَدّ
حِبِّكْ.. اللَّى شَكَّلْ بْدِنْيَايْ كَون
ثُمّ فَكَّرْ فِيْ كَلامِيْ وِابْتَعَدْ
قِلْت: صَبْرِكْ بَسّ يَا الْغَالِيْ تِمُون
قَالْ: تَدْرِيْ.. قِلْت وِشْ تَامِرْ بَعَدْ..؟!
قَالْ: أحِبِّكْ دُوْنِكْ إنْتِهْ مَا أكُون