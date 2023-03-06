وَجْه الْمِدِيْنِةْ

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بِاللّه إرْجَعْ شُوْف وَجْه الْمِدِيْنِهْ

تَبْكِيْ شِوَارِعْهَا مِنْ اسْبَابْ فَرْقَاكْ

حَتَّى الْمِبَانِيْ مِنْ فِرَاقِكْ حِزِيْنِهْ

الرِّيْح صَوْت وْنَبْرَةْ الْحِزِنْ شِبَّاكْ

وِاللَّيْل بَيَّحْ فِيْ غِيَابِكْ حِنِيْنِهْ

يَنْشِدْ نِجُوْمه وَيْن طَلْعَةْ مْحَيَّاكْ

بَرْد.. وْظَلامْ.. وْدَمْعِتِهْ وِسْط عَيْنِهْ

رَاحْ يْتِلَمَّسْ فِيْ زِوَايَاهْ يَمْنَاكْ

كَنِّهْ طِفِلْ غَابْ الْفَرَحْ عَنْ سِنِيْنِهْ

يِشْتَاقْ لِكْ وِيْحِنّ لِكْ وِيْتَرَجَّاكْ

وِالشَّمْس تِطْلَعْ تِسْأَلْ اللَّيْل وَيْنِهْ

تِقْطَعْ خِيُوْط اللَّيْل مِنْ شَانْ تِلْقَاكْ

تَاقَفْ وْتَمْشِيْ كَنَّهَا لِكْ رِهِيْنِهْ

تَمْشِيْ وْتَاقَفْ فِيْ سِمَاهَا تَحَرَّاكْ

يَا صَاحِبِيْ صَاحِبْك اللّه يِعِيْنِهْ

مَحْدٍ عَرَفْ وِشْلَوْن حَالِهْ بِلَيَّاكْ

عِزِيْز نَفْس وْ لا رِضَى بِالْغِبِيْنِهْ

الْبِعْد يَغْبِنْ وِالْغِبِنْ كَيْف يِنْسَاكْ

مِنْ زَوْد حِبِّكْ صِرْت دَمْعِهْ بِعَيْنِهْ

يِخَافْ لا تَنْزِلْ وْ رِجْلِهْ تِوَطَّاكْ

حَالْ الْفِرَاقْ الْمُرّ بَيْنِكْ وْبَيْنِهْ

يَرْمِيْ حِبَالْ الْوَصِلْ يَمِّكْ وْ لا جَاكْ..!

شَاعِرْ صَدَى حَرْفه يِتَرْجِمْ أنِيْنِهْ

يِمُوْت حَيٍ لا فِقَدْ مِثِلْ شَرْوَاكْ

هذَا أنَا وِجْرُوْح قَلْبِيْ دِفِيْنِهْ

تَعَالْ دَاوْ جْرُوْح بِعْدِكْ بِلامَاكْ

هذَا أنَا وِدْمُوْع عَيْنِيْ سِجِيْنِهْ

هذَا أنَا يَا صَاحِبِيْ لا عِدَمْنَاكْ

إرْجَعْ بِدُوْنِكْ بِيْض الايَّامْ شَيْنِهْ

يَا اخِيْ حَرَامْ إرْجَعْ تَرَى الْكِلّ يِبْغَاكْ

بِاللّه إرْجَعْ ضَاقْ صَدْر الْمِدِيْنِهْ



تَبْكِيْ مِبَانِيْهَا مِنْ اسْبَابْ فَرْقَاكْ