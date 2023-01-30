الْمِوَاجِعْ الْحَاتِمِيِّةْ

المصدر: شعر: عبد المحسن المسعودي

ت + ت - الحجم الطبيعي

مَا لِعَيْنِيْ بِهَاللَّيْلِهْ مَعَازِيْب

وْ لا لْمَسْرَايْ وَجْه وْ لا هِوِيِّهْ

جِيْت فِيْ الْبَالْ وَاشْعَلْت الْمِشَاهِيْب

جَيِّتِكْ بِالْمِوَاجِعْ حَاتِمِيِّهْ..!

قِلْت: أبَاغِيْب عَنْك .. وْقِلْت: لِكْ غِيْب

لَيْتِنِيْ قِلْت: لا تَطْرِيْ عَلَيِّهْ

لَيْه طَابَتْ طِعُوْنِكْ قَبِلْ مَا اطِيْب

وْ لَيْه مَا طَابْ جَرْحِيْ مَعْ خِوِيِّهْ

إعْتِقْ الْقَلْب مِنْ سِجْن الْمَحَادِيْب

مَا فَرَحْ عِيْد فِطْر وْ لا ضِحِيِّهْ

آتَحَرَّاكْ بَافْوَاهْ الْمِكَاتِيْب

لَيْن شَحَّتْ عَلَيّ الأبْجِدِيِّهْ..!