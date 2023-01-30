الْمِوَاجِعْ الْحَاتِمِيِّةْ

المصدر:
  • شعر: عبد المحسن المسعودي
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مَا لِعَيْنِيْ بِهَاللَّيْلِهْ مَعَازِيْب

وْ لا لْمَسْرَايْ وَجْه وْ لا هِوِيِّهْ

 

جِيْت فِيْ الْبَالْ وَاشْعَلْت الْمِشَاهِيْب

جَيِّتِكْ بِالْمِوَاجِعْ حَاتِمِيِّهْ..!

 

قِلْت: أبَاغِيْب عَنْك .. وْقِلْت: لِكْ غِيْب

لَيْتِنِيْ قِلْت: لا تَطْرِيْ عَلَيِّهْ

 

لَيْه طَابَتْ طِعُوْنِكْ قَبِلْ مَا اطِيْب

وْ لَيْه مَا طَابْ جَرْحِيْ مَعْ خِوِيِّهْ

 

إعْتِقْ الْقَلْب مِنْ سِجْن الْمَحَادِيْب

مَا فَرَحْ عِيْد فِطْر وْ لا ضِحِيِّهْ

 

آتَحَرَّاكْ بَافْوَاهْ الْمِكَاتِيْب

لَيْن شَحَّتْ عَلَيّ الأبْجِدِيِّهْ..!

 

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