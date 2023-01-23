الْمَنْطِقْ الْعَقْلانِيْ

المصدر: شعر: مَيّ اللافي

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لا تَاخِذْنِيْ خِدِيْنِهْ.. وِالْخِدَايِنْ مِنْ وَرَا الْبِيْبَانْ

أنَا احِبّ الْوِضُوْح وْصَادِقٍ بَاسْمِيْ يِسَمِّيْنِيْ

لا تَاخِذْنِيْ خِدِيْنِهْ.. وِالْخِدَايِنْ فِيْ ذَرَى النِّسْيَانْ

بِغَيْتِكْ.. بَسّ قَلْبِيْ لا غِدَى عَقْلِيْ يِقَدِّيْنِيْ

لا تَاخِذْنِيْ خِدِيْنِهْ.. مَا وَرَا هذَا السِّلُوْك إنْسَانْ

الاِنْسَانْ الْحَقِيْقِيْ لا عَرَفْنِيْ يِعْتِرِفْ فِيْنِيْ

أقُوْلِهْ وِانْت تَعْرِفْنِيْ وَاعَرْفِكْ مِنْ قِدِيْم أزْمَانْ

وِشْ الْحَلّ الصَّحِيْح إنْ كَانْ حِبِّكْ مَا يْكَفِّيْنِيْ..؟!

الاِطْمِئْنَانْ يَسْرِيْ فِيْ النِّفُوْس وْيــِسْرَحْ إطْمِئْنَانْ

وْظِنُوْنِيْ فِيْك تِبْرَى عِلِّتِيْ وِالشَّكّ يَبْرِيْنِيْ

إخِذْنِيْ عَقِلْ.. مَنْطِقْ.. عَاطِفِهْ مَا تِقْبَلْ الْكِتْمَانْ

حَقِيْقِهْ صَادِقِهْ.. وَادْرِيْ بَعَدْهَا مَا تِخَلِّيْنِيْ

وِاذَا مَا عَادْ تَدْرِيْ وِشْ تَبِيْ.. وَدَّعْتِكْ الرَّحْمن

حَبِيْبِيْ.. لَوْ مِقَادِيْر اللِّيَالِيْ بَيْنِكْ وْبَيْنِيْ..!