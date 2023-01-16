غِنْوَةْ حُبّ

المصدر: شعر: مريم النَّقْبي

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شَوْفِتِكْ تِحْيِيْ الْعِرُوْق التَّالْفِهْ

فِيْ جِفَافْ الْعِمْر كَنِّكْ صِبْح عِيْد

جِيْتِنِيْ .. وِظْرُوْفنا مِتْخَالْفِهْ

وِابْتِدَتْ لَحْظَاتْ مِنْ عِمْرٍ سَعِيْد

مَعْك رُوْحِيْ بِالْغَلا مِتْوَالْفِهْ

وْ لِكْ تِفِزّ بْشَوْق نَبْضَاتْ الْوِرِيْد

وْكِلّ مَا مَرَّتْ عَلَيْنَا سَالْفِهْ

نِضْحَكْ وْنَذْكِرْ تِفَاصِيْل وْنِعِيْد

كَنْ قِوَافِيْ الشِّعر قَبْلِكْ حَالْفِهْ

مَا تِغَنِّيْ حِبّ بَابْيَاتْ الْقِصِيْد

وْ كِلّ لَحْظَاتْ السِّنِيْن السَّالْفِهْ

مَاتَتْ .. وْعَاشَتْ مَعِكْ عِمْرٍ جِدِيْد

يِسْتِقِرّ الْقَلْب بِاللَّى يَالْفِهْ

وْ فِيْ وِصَالِكْ نَالْ قَلْبِيْ مَا يِرِيْد

وِالْمَحَبّهْ لَوْ تَرَاهَا كَالْفِهْ

بِالْوِفَا تِبْقَى لِكْ الْعِمْر الْمِدِيْد

وْشَوْفِتِكْ أحْيَتْ عِرُوْقِيْ التَّالْفِهْ

وْ صِبْح وَصْلِكْ كَنِّهْ إلاَّ صِبْح عِيْد