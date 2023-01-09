الْقَبَّا الْجِمُوح

المصدر: شعر: مطر عتيق الدرمكي

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عَلَى ظَهَرْ قَبَّا جِمُوْح

فِيْ الرَّكْض مَا تَعْرِفْ مِزَاحْ

يْذِيْرها الصَّوْت.. وْتِرُوْح

وِالرِّيْح زَوَّدْهَا جِمَاحْ

فِيْ عَدْوَهَا وِهْيِهْ ضِبُوْح

خَطْره تِطِيْر بْلا جِنَاحْ..!

فِيْ رُوْح بِنْت الرِّيْح رُوْح

تَعَلِّقَتْ وِالشَّوْق بَاحْ

قَبَّا لَهَا الْخَاطِرْ طُمُوْح

فِيْ عِشْقها.. وَ لا اسْتَرَاحْ

أقْطَعْ لَهَا الدَّرْب النِّزُوْح

وَالْقَى لْهَا الْخَفَّاقْ رَاحْ

يَسْبِقْنِيْ.. وْشَوْقِيْ لِحُوْح

لَهَا وْ مَا فِيْنِيْ اسْتِبَاحْ

وِانْ رِحْت عَنْهَا آجِرّ نَوْح

وِانْ عِدْت عَادْ الإنْشِرَاحْ

تَجْلِيْ التِّبَارِيْح بْفِرُوْح

وِهْيِهْ تِبَادِلْنِيْ الْمِزَاحْ

بَلْسَمْ لِمَدْمَايْ الْجِرُوْح

فِيْنِيْ وْ هِيْ طُبّ الْجِرَاحْ

عِشْقِيْ وْ هِيْ بَاعْلَى صِرُوْح

يَوْم الْخِفُوْق لْهَا مَرَاحْ

وْ يَا (صَالِحْ) الْخَيْل الْجِمُوْح

تَفْرِقْ مِثِلْ فَرْق الْمِلاحْ