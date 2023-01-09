المصدر: شعر: عرهان

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يِدَيْنِكْ رِيْح وِعْيُوْنِكْ سَهَرْ وِنْعَاسْ

وْقَلْبِكْ نَارْ وِشْعُوْرِكْ مِكَاتِيْبِيْ

غَرَقْ فِيْك الْقِصِيْد وْبَيَّنِكْ لِلنَّاسْ

وْسَارَتْ بِيْ رِكَابْ الْعِمر تَوْمِيْ بِيْ

حَرَامْ إنِّكْ تِسِيْل وْيـِتْبَعِكْ عَسَّاسْ

مِكَانِكْ فِيْ مِتَاهَةْ شَكِّيْ وْرَيْبِيْ

حَبِيْبِيْ.. وِالرِّسَايِلْ لِلْحِرُوْف لْبَاسْ

تَرَانِيْ مَا جَهَلْت أكْبَرْ مِوَاجِيْبِيْ

ذِكَرْتِكْ وِالْجِرُوْح تْخِيْطها لا بَاسْ

سِرَيْتِكْ وِالْجِفَا غَثْبَرْ مِشَارِيْبِيْ

تَعَدَّتْك الْمَلامِهْ وِالْمِدَى هُوْجَاسْ

أنَا مِخْطِيْ عَلَيْك وْهَالْخَطَا عَيْبِيْ

رَحَلْت وْ مَا لِقَيْتِكْ لِلْبِيُوْت إحْسَاسْ

غِرِيْبِهْ يَا الطِّيُوْف اللَّى نِسَتْ طِيْبِيْ..!

تِعِبْت آنَطِّحْ الْمَاضِيْ هِوَا النِّسْنَاسْ

بَعَدْ مَا صَارَتْ جْرُوْحِكْ مَلِيْ جَيْبِيْ

مِتَى تِرْضَى السِّنِيْن وْعُوْدِكْ الْمَيَّاسْ

يِطَاوِلْه الرِّضَا وِيْعِيْد تَرْتِيْبِيْ