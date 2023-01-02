الْوَاقِعْ الْمُرّ

المصدر: شعر: حمد العيد

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أوَّلْ تِجِيْنِيْ بِالسِّنِهْ خَمْس مَرَّاتْ

وِالْحِيْن خَمْس سْنِيْن مَا جِيْت مَرَّهْ..!

عَلَى كِذَا رَاحْ الْعِمِرْ وِالأمَلْ مَاتْ

وِشْ أنْتِظِرْ دَامِكْ نِوَيْت الْمِضَرَّهْ

وَاقِعْ مِرِيْرٍ وِاللِّيَالِيْ شِحِيْحَاتْ

وِالْهَمّ نَوَّخْ وِسْط قَلْبِيْ مِقَرَّهْ

إرْفِقْ عَلَى مِنْ قَدَّرِكْ إنْت بِالذَّاتْ

وْغَيْرِكْ فَلا عِنْدِيْ تِوَازِنْه ذَرَّهْ

يَامَا عَلَى شَانِكْ وِطَيْت الصِّعِيْبَاتْ

تَاطَى الْخِطَرْ رِجْلِيْ وْقَلْبِيْ تِسِرّهْ

أمْشِيْ عَلَى كَيْفِكْ وَادَارِيْك بِسْكَاتْ

وَاخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ عِذُوْلِيْ وْشَرَّهْ

خَلاصْ إبْعِدْ.. وَاكْتِفِيْ بِالِّذِيْ فَاتْ

طَيْفِكْ يِكَفِّيْ فِيْ مَنَامِيْ يِمُرَّهْ