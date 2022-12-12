اللُّوْلُوْ الْمَنْثُور

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أنَا بَيْن مَبْدَا الْبَيْت الاوَّلْ وْمَبْدَا النُّوْر

غِزَتْ صَدْرِيْ أنْسَامْ الْهِوَى وَاخْلَتْ مْرَاحه

يَا ذَاتْ الْقِوَامْ اللَّى عَلَيْه الْكَلامْ يْدُوْر

بَعَدْ مَا قَرَبْنَا لا تِكُوْنِيْن مِنْزَاحه

وِشْ اللَّى جِذَبْ عَيْنِكْ مِنْ اللُّوْلُوْ الْمَنْثُوْر

قَبِلْ لا يِصَكّ الْبَابْ وِيْضِيْع مِفْتَاحه

أنَا عَاشِقٍ مَا هُوْ بْمَنْهِيْ وْ لا مَامُوْر

مِنْ الضِّيْق مَا يِمْلا مِنْ الرَّاحه الرَّاحه

دِعَيْتِيْه بَاسْمِهْ مِنْ حَوَالِيْ ثَلاثْ شْهُوْر

وْ هُوْ مِنْ ثَلاثْ شْهُوْر مَا عَيَّنْ الرَّاحه..!

مَا زَاحْ السِّتَارْ اللَّى عَلَى سَدِّكْ الْمَسْتُوْر

عَلَى كِثِرْ مِنْ وِدِّهْ يِزِيْحِهْ وْ لا زَاحه

يِشُوْف الْغَلا فِـــــــــــــــ.. عْيُوْنِكْ النَّاعِسَاتْ الْحُوْر

مِثِلْ مِنْ يِشُوْف الْمَوْت فِـــــــــــــــــ.. عْيُوْن ذَبَّاحه

يِبَيِّنْ لِكْ إنِّهْ هَادِيْ وْخَاطره مَسْرُوْر

وْ هُوْ وَاللّه إنِّهْ يَزْعِجِهْ صَوْت مِسْبَاحه..!

شِجَاعٍ حِذَفْ لِكْ بِنْدِقِهْ وِالرِّصَاصْ يْثُوْر

وْ لا تَذْبِحِيْنِهْ عِقُبْ مَا سَلَّمْ سْلاحه

يِعَرْف الْقِصِيْد اللَّى يِحَرِّكْ بِهْ الْجِمْهُوْر

وْيِعَرْف الْقِصِيْد اللَّى يِوَازِنْ بِهْ السَّاحه

تِبُوْر الْمَعَادِنْ وِالذَّهَبْ مِسْتَحِيْل يْبُوْر

وْمِنْ يَضْمِنْ إنْ عِنْدِهْ ذَهَبْ يَضْمِنْ أرْبَاحه

لا مَاتْ الْغِصِنْ فِيْ الْوَاحه أثَّرْ عَلَى الْعِصْفُوْر

مَعْ انْ مَوْتَةْ الْعِصْفُوْر مَا ضَرَّتْ الْوَاحه

وْ عَلَى كِلّ كَسْرَةْ خَاطِرْ وْكِلّ جَرْح شْعُوْر

تِمُوْنِيْن وِقْلُوْب الْمِحِبِّيْن دَمَّاحه

لَوْ يْحُوْل دُوْن الْحِلْم بَيْدَا وْسَبْع بْحُوْر



مَعِيْ مَا يِقَرِّبْ دِيْرِتِهْ مَشِيْ وِسْبَاحه