الْعِقْد الثِّمِين

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عِيْشِيْ بْلادِيْ وْسِيْرِيْ لِلأمَامْ

وِ افْخَرِيْ بِالْمَجْد وِ الْعَهْد الرِّصِيْن

عَادْ عِيْدِكْ بِالْفَرَحْ فِيْ كِلّ عَامْ

بِازْدِهَارْ وْخَيْر يَا الْعِقْد الثِّمِيْن

لِلشِّيُوْخ وْلِلْوِطَنْ نَهْدِيْ سَلامْ

وِ التَّحَايَا فَوْع فِلّ وْيَاسِمِيْن

بِالْوِفَا وِالصِّدْق عَهْدٍ وِاهْتِمَامْ

وِ الْغَلا مِتْمَكِّنْ بْقَلْبٍ وْعَيْن

وْ يِشْهَدْ التَّارِيْخ يَا دَارْ الْكِرَامْ

بِالْعِهُوْد الْوَافْيِهْ سِلْمٍ وْدِيْن

(زَايِدْ) اللَّى زَادْهَا أمْن وْنِظَامْ

وْ مِنْ بَعَدْ (زَايِدْ) تِوَلاَّهَا الأمِيْن

وْ قَامْ (بُوْ سِلْطَانْ) لِلدَّوْلِهْ مِقَامْ

وْ دُوْنها حِكَّامْنَا حِصْنٍ حِصِيْن

وْ قَادْهَا (بُوْ خَالِدْ) بْعَزْم وْ مَرَامْ

شَيْخِنَا اللَّى قَوْلِهْ وْفِعْلِهْ يِبِيْن

إتِّحَادِكْ صَارْ لِلْعَلْيَا سَنَامْ

وْ فَخْرنَا الْبَاقِيْ عَلَى مَرّ السِّنِيْن

يَا (إمَارَاتْ) الْوِفَا وِالْعِزّ دَامْ

يَا مِدَارَاتْ الشِّمُوْخ الْمِسْتِبِيْن

يَا سَنَا بَدْرٍ جَلا ظِلْم الْعَتَامْ



إسْتِنِيْرِيْ بْكِلّ وَقْت وْكِلّ حِيْن