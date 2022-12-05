الْعِقْد الثِّمِين

شعر: نايلة الأحبابي
الْعِقْد الثِّمِين
عِيْشِيْ بْلادِيْ وْسِيْرِيْ لِلأمَامْ
وِ افْخَرِيْ بِالْمَجْد وِ الْعَهْد الرِّصِيْن
عَادْ عِيْدِكْ بِالْفَرَحْ فِيْ كِلّ عَامْ
بِازْدِهَارْ وْخَيْر يَا الْعِقْد الثِّمِيْن
لِلشِّيُوْخ وْلِلْوِطَنْ نَهْدِيْ سَلامْ
وِ التَّحَايَا فَوْع فِلّ وْيَاسِمِيْن
بِالْوِفَا وِالصِّدْق عَهْدٍ وِاهْتِمَامْ
وِ الْغَلا مِتْمَكِّنْ بْقَلْبٍ وْعَيْن
وْ يِشْهَدْ التَّارِيْخ يَا دَارْ الْكِرَامْ
بِالْعِهُوْد الْوَافْيِهْ سِلْمٍ وْدِيْن
(زَايِدْ) اللَّى زَادْهَا أمْن وْنِظَامْ
وْ مِنْ بَعَدْ (زَايِدْ) تِوَلاَّهَا الأمِيْن
وْ قَامْ (بُوْ سِلْطَانْ) لِلدَّوْلِهْ مِقَامْ
وْ دُوْنها حِكَّامْنَا حِصْنٍ حِصِيْن
وْ قَادْهَا (بُوْ خَالِدْ) بْعَزْم وْ مَرَامْ
شَيْخِنَا اللَّى قَوْلِهْ وْفِعْلِهْ يِبِيْن
إتِّحَادِكْ صَارْ لِلْعَلْيَا سَنَامْ
وْ فَخْرنَا الْبَاقِيْ عَلَى مَرّ السِّنِيْن
يَا (إمَارَاتْ) الْوِفَا وِالْعِزّ دَامْ
يَا مِدَارَاتْ الشِّمُوْخ الْمِسْتِبِيْن
يَا سَنَا بَدْرٍ جَلا ظِلْم الْعَتَامْ
إسْتِنِيْرِيْ بْكِلّ وَقْت وْكِلّ حِيْن