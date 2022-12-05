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يَا سِمَا هَالْكَوْن هَنَّيْنَا.. مَدَامْ

دَوْلِتِيْ فِيْ قِمَّةْ الْعَلْيَا سَنَامْ

تِفْخَرْ الدِّنْيَا بِسِيْرَةْ مَوْطِنِيْ

وِاتَّحَادْ الْعِزّ عَامٍ بَعْد عَامْ

أبْهَرْ الألْبَابْ وِتْقَدَّمْ أُمَمْ

وحَقَّقْ أحْلامْ وْطُمُوْحَاتْ وْسَلامْ

إخْتِصَرْ عَالَمْ.. حَضَارَاتْ.. وْقِمَمْ

بِهْ وِصَلْنَا غَايَةْ حْدُوْد الْمَرَامْ

أزْهَرْتْ (سَبْع الإمَارَاتْ) وْسِمَتْ

وِبْرِقَتْ فَوقْ الثِّرَيَّا وِالْغُمَامْ

وْقَادْهَا رَاعِيْ السَّلامْ وْسَادْهَا

(مْحَمَّدْ) الْفَذّ.. وْرَعَاهْا بِانْسِجَامْ

وَاحِدْ وْسَبْعِيْن عَامْ أمْجَادْنَا

وِالْوِطَنْ لَبَّاهْ بِالْوِحْدِهْ وْقَامْ

أسْعَدْ الأوْطَانْ هذِيْ دَارْنَا

وْجَنَّةْ الْبِلْدَانْ فِــ.. عْيُوْن الأنَامْ

(سَبْع إمَارَاتْ) بْقِلُوْب مْوَحِّدِهْ

وْسَبْع قَادَاتْ الْوِطَنْ نِعْم الْكِرَامْ

يَا اتَّحَادِيْ عِيْدِكْ الْمَيْمُوْن عَادْ



دَامْ عِيْدِكْ يَا وِطَنْ بِالْعِزّ دَامْ