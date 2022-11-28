حِكَايَاتْ الطِّفُوْلِةْ

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وْشَدَّيْنَا.. وْ خَلَّيْنَا مَلامِحْنَا عَلَى الْجِدْرَانْ

تِدَفِّيْ بَرْد وَحْشَتْهَا بِضِحْكَتْنَا وَ امَانِيْنَا

تِنَادِيْنَا وْتِبْكِيْنَا وِجَعْ تَلْوِيْحَةْ الْبِيْبَانْ

وْ صَدَّيْنَا أسَفْ وَ اهَاتْنَا تِسْحَبْ خِطَاوِيْنَا

بِكَتْ غِرْفه رُبَى فِيْهَا عِمِرْ مِكْتَظّ بِالْحِرْمَانْ

وْ حِصِيْر أحْلامْنَا مَا مَلّ مِنْ لَمَّةْ حِكَاوِيْنَا

تِجَاعِيْد الزِّوَايَا.. وَجْه أبُوْي الْمِمْتِلِيْ كِتْمَانْ

وْ حِلْم أمِّيْ وْ بِسْتَانْ الطِّمُوْح الْمِنْغِرِسْ فِيْنَا

حِزِيْن الْحَيّ وِ الْحِزْن الْعَظِيْم بْنَظْرَةْ الْجِيْرَانْ

مَنَازِلْهُمْ تِوَدِّعْنَا وْ ذِكْرَاهُمْ تِوَاسِيْنَا

حِكَايَاتْ الطِّفُوْلِهْ عَالْقه فِيْ مَسْمَعْ الْوِجْدَانْ

أثَرْهَا لَيْن هَاللَّحْظَهْ تِذَكِّرْنَا بَاغَانِيْنَا

شِطَانْتَنْا.. بَرَاءَتْنَا.. مْسَابَقْنَا عَلَى الدِّكَّانْ

سَعَادَتْنَا تْسَابِقْنَا وْ نَصْرِفْ كِلْ عَيَادِيْنَا

تَحَتْ غَيْمَةْ طِهِرْ نِلْعَبْ وْ زَخَّاتْ الْمِطَرْ تِحْنَانْ

نِطِيْر مْن الْفَرَحْ بَسّ الرَّعَدْ صَوْتِهْ يِبَكِّيْنَا

وْ فِيْ الْبَيْت الْجِدِيْد أغْرَابْ نِتْوَجَّعْ مِنْ الْفِقْدَانْ

نِشِبّ الشَّمْع بِعْيُوْن السَّهَرْ وِ الرِّيْح تَطْفِيْنَا

لِيَالِيْنَا رِهِيْنَةْ ذِكْرِيَاتْ وْ غَرْبله وَ احْزَانْ

مِنْ اللَّهْفه تَلَحَّفْنَا سَرَابْ أفْرَاحْ مَاضِيْنَا

فَمَانْ الْــــــــــ (آهْ) وِ دْمُوْع الأسَى فِيْ الشَّارِعْ الذَّبْلانْ



تِفَضْفِضْ لِلرِّصِيْف الْغَارِق بْغِصَّةْ مَرَابِيْنَا