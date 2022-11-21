رِبــِـيْب الشِّوَاطِيْ

المصدر:
  • شعر: فيصل العطاوي
التاريخ:
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أقُوْل طَيِّبْ وَانَا مَانِيْ عَلَى مَا يِرَامْ

مَلامِحِيْ تَسْتِرْ الْحِزْن إبْتِسَامَاتْهَا

 

تِبَلِّدِيْ.. حِيْرِتِيْ.. صَمْتِيْ.. طِوِيْل الْهِيَامْ

عِمَايِلْ الْوَقْت وِ الدِّنْيَا وْ دَوْرَاتْهَا

 

تَرَكْت الانْقَاضْ تَدْفِنْ خِطْوِتِيْ وِالْخِطَامْ

وْ وَقَّفْت نَفْسِيْ عَلَى مَهْوَى مَلَذَّاتْهَا

 

مَا لِيْ جِهِهْ فِيْ الْجِهَاتْ الأرْبَعْ إلاَّ .. الأمَامْ

عَلّ وْ عَسَى رُوْحِيْ تْرَفْرِفْ جِنَاحَاتْهَا

 

تِلْقَى لْهَا بَيْن وَمْضَاتْ السِّكِيْنِهْ مِقَامْ

بِعِيْد عَنْ طِيْنَةْ النَّاسْ وْ حَمَاقَاتْهَا

 

أنَا رِبِيْب الشِّوَاطِيْ وِالشِّجَرْ وِالْغُمَامْ

وَزَّعْت طِيْنِيْ عَلَى الأرْض وْ مِفَازَاتْهَا

 

مَا وِدِّيْ آمُرّ فِيْ الدِّنْيَا مِرُوْر الْكِرَامْ

وِدِّيْ آخَلِّدْ أسْمِيْ فِيْ سِجِلاَّتْهَا

 

وَ ادُوْم وَ ابْقَى وْ لِلّه الْبِقَا وِالدّوَامْ

نَجْمٍ يِدِلّ الْحَيَارَى فِيْ مِتَاهَاتْهَا

 

جَمَّعْت صِدْق الْمِشَاعِرْ مِنْ سِكُوْت الأنَامْ

وْ خَلَّيْت صَوْتِيْ يِعَبِّرْ عَنْ مَعَانَاتْهَا

 

قَلْبِيْ بِيَاضه عَلَى صَدْرِيْ هُوْ اعْظَمْ وِسَامْ

رَاضِيْ بِنَفْسِيْ وْ تَسْعِدْنِيْ إشَادَاتْهَا

 

أجْلِسْ لِحَالِيْ وَاحِسّ انِّيْ بِوِسْط الزِّحَامْ

مَشْغُوْل مَعْ ذَاتِيْ الْمَشْغُوْلِهْ بْذَاتْهَا..!

 

فَوْضَايْ أكْثَرْ حَمِيْمِيِّهْ مِنْ الإلْتِزَامْ

وْ بِسَاطَةْ الْحَالْ أنْظَفْ مِنْ كَلافَاتْهَا

 

وَاحِسّ بَسّ بْفَرَاغْ الْحِبّ وِالإهْتِمَامْ

كِلْ شَيّ فَارِغْ بْعَيْنِيْ غَيْر دَمْعَاتْهَا

 

حَتَّى فَرَاغاَتْ أصَابِعْ رَاحِتِيْ يَا حَرَامْ

مَا فِيْه أصَابِعْ نِوَتْ تِمْلا فَرَاغَاتْهَا..!

 

وِ الْحَمْد لِلّه مِرْتَاحْ وْ جِرُوْحِيْ تَمَامْ

لا صَبْوَةْ الْعَاشِقِيْن.. وْ لا صِبَابَاتْهَا

 

يَا جَارِحِيْ كَثْرَةْ جْرُوْحِكْ عِدَاهَا الْمَلامْ

إنْ كَانْ عِنْدِكْ جِرُوْحٍ ثَانْيِهْ.. هَاتْهَا

 

جَاوَزْت الاِحْبَاطْ وِالْخِذْلانْ وِ الإنْهِزَامْ

وْ كَمْ خُوِّةٍ مَا كِسَبْت إلاَّ خِسَارَاتْهَا

 

غَيْر السَّلامُ عَلَيْكُمْ.. وَ عَلَيْكَ السَّلامْ

مَابِيْ مِنْ النَّاسْ شَيّ إلاَّ سَلامَاتْهَا

 

مَا بَيْن صَوْتِيْ وْصَمْتِيْ وِالرِّضَى وِالْخِصَامْ

بَعْض الْقِصَايِدْ تِخَبَّى دَاخِلْ أبْيَاتْها..!

 

أنَا وِصِلْت لْقَنَاعَهْ مَا عَلَيْهَا كَلامْ

كِلّ الْبِدَايَاتْ.. مَا تِشْبَهْ نَهَايَاتْهَا

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