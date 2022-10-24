الْغَلا الصَّادِقْ

الْغَلا الصَّادِقْ
عَنَفْس الطَّاوِلِهْ إنْتِيْ وَ انَا يَا(هَاءْ)
وْغَيْر الطَّاوِلِهْ هذَا (الْوِفَا) مَعْنَا
أبَى انَاقِشْ مَعِكْ وَ اللّه كِثِيْر أشْيَاءْ
وَابَى هَالْكَوْن وِ الأوْقَاتْ تَاسَعْنَا
وَابَى اعَبِّرْ وَ اخَافْ يْخُوْنِنِيْ الإنْشَاءْ
بِدَلْ لا اضَيِّعْ عْيُوْنِكْ.. أضَيِّعْنَا..!
أحِبِّكْ مِنْ (ألِفْ) عِمْرِيْ إلَيْن (الْيَاءْ)
وْ خَلّ النَّاسْ.. كِلّ النَّاسْ.. تِسْمَعْنَا
أنَا التَّحْلِيْل وِ التَّدْقِيْق وِ الإصْغَاءْ
وَ انَا اتْذَكَّرْ مَعِكْ كِلْ لَحْظَهْ تِجْمَعَنَا..!
وَ انَا اتْأَسَّفْ إذَا كَانْ الْغَلا إلْهَاءْ
تَرَى هذَا الْغَلا صَادِقْ وْ يِنْفَعْنَا
أبَى اصَبِّحْ عَلَى وَجْهِكْ بِدَلْ لا اسْتَاءْ
وَابَى أخَلِّيْ السِّمَا بَاكِرْ تِطَالِعْنَا
وَابَى اكْتِبْ عَالْقُمَرْ حَرْفِكْ بِدُوْن أسْمَاءْ
تَرَى حَتَّى الْقُمَرْ عَالْكِرْسِيْ رَابِعْنَا
تِغَارْ الشَّمْس مِنْ وَهْجِكْ وْ هَالأضْوَاءْ
وِ اذَا هُوْ لَيْل هِيْ أيْضَاً تِتَابِعْنَا
وَ اغَارْ شْوِيِّهْ يَا عِمْرِيْ مِنْ الإطْرَاءْ
تِقَاطِعْنَا الْبِشَرْ أوْ مَا تِقَاطِعْنَا
أعَرْف إنِّيْ بَاسَوْلِفْ لِكْ عَشِرْ أجْزَاءْ
وَ اعَرْف إنّ الْغَلا غَرْس بْأصَابِعْنَا
وَ اعَرْف إِنْ قَهْوِتِكْ بِرْدَتْ بَعَدْ.. يَا (هَاءْ)
وَ اعَرْف الْمَنْطِقْ بْيَوْم بْيِطَاوِعْنَا