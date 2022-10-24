الْغَلا الصَّادِقْ

المصدر: شعر: خلود محمد

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عَنَفْس الطَّاوِلِهْ إنْتِيْ وَ انَا يَا(هَاءْ)

وْغَيْر الطَّاوِلِهْ هذَا (الْوِفَا) مَعْنَا

أبَى انَاقِشْ مَعِكْ وَ اللّه كِثِيْر أشْيَاءْ

وَابَى هَالْكَوْن وِ الأوْقَاتْ تَاسَعْنَا

وَابَى اعَبِّرْ وَ اخَافْ يْخُوْنِنِيْ الإنْشَاءْ

بِدَلْ لا اضَيِّعْ عْيُوْنِكْ.. أضَيِّعْنَا..!

أحِبِّكْ مِنْ (ألِفْ) عِمْرِيْ إلَيْن (الْيَاءْ)

وْ خَلّ النَّاسْ.. كِلّ النَّاسْ.. تِسْمَعْنَا

أنَا التَّحْلِيْل وِ التَّدْقِيْق وِ الإصْغَاءْ

وَ انَا اتْذَكَّرْ مَعِكْ كِلْ لَحْظَهْ تِجْمَعَنَا..!

وَ انَا اتْأَسَّفْ إذَا كَانْ الْغَلا إلْهَاءْ

تَرَى هذَا الْغَلا صَادِقْ وْ يِنْفَعْنَا

أبَى اصَبِّحْ عَلَى وَجْهِكْ بِدَلْ لا اسْتَاءْ

وَابَى أخَلِّيْ السِّمَا بَاكِرْ تِطَالِعْنَا

وَابَى اكْتِبْ عَالْقُمَرْ حَرْفِكْ بِدُوْن أسْمَاءْ

تَرَى حَتَّى الْقُمَرْ عَالْكِرْسِيْ رَابِعْنَا

تِغَارْ الشَّمْس مِنْ وَهْجِكْ وْ هَالأضْوَاءْ

وِ اذَا هُوْ لَيْل هِيْ أيْضَاً تِتَابِعْنَا

وَ اغَارْ شْوِيِّهْ يَا عِمْرِيْ مِنْ الإطْرَاءْ

تِقَاطِعْنَا الْبِشَرْ أوْ مَا تِقَاطِعْنَا

أعَرْف إنِّيْ بَاسَوْلِفْ لِكْ عَشِرْ أجْزَاءْ

وَ اعَرْف إنّ الْغَلا غَرْس بْأصَابِعْنَا

وَ اعَرْف إِنْ قَهْوِتِكْ بِرْدَتْ بَعَدْ.. يَا (هَاءْ)

وَ اعَرْف الْمَنْطِقْ بْيَوْم بْيِطَاوِعْنَا