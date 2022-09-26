لِجَامْ الصَّمْت

المصدر: شعر: بدر الضاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

لَوْ حِزِنْ هَانَتْ قِضِيَّةْ وَقْت وِيْعَدِّيْ

لكِنّ صَدْمه يْعَدِّيْ الْعِمر مَا عَدَّتْ..!

وْ لَوْ يِنْشَفْ الدَّمْع مِنْ عَيْنِيْ قَبِلْ خَدِّيْ

وْ لَوْ أذْرِفْ سْنِيْن عِمْرِيْ حِزن مَا سَدَّتْ

قِدْ مَاتْ قَبْله خِلِيْل وْرَاحْ مِنْ يَدِّيْ

وَاحْزَانْ قَلْبِيْ بْقَلْبِيْ يَابَتْ وْوَدَّتْ

لِكنّ هذَا الْمِصَابْ أضْعَافْ مِتْعَدِّيْ

وِايْدَيْه كِلْمَا سَلا هَالنَّبْضِ لِهْ قَدَّتْ

مَا كَنِّهْ إلاَّ رِمَاحٍ غَايْره ضِدِّيْ

وْ مَا بَيْن نَفْسِيْ وْبَيْن الْغِصّهْ إحْتَدَّتْ

سَيَّارَةْ الصَّبر لا تَمْشِيْن.. لِيْ رِدِّيْ

الْجِبّ مِرْعِبْ وْكَفّ الدَّلو مَا امْتَدَّتْ

اللَّى أعِدِّهْ أمَانْ وْ فِيْ الْعِمِرْ سَدِّيْ

وَاسْتَامَنْ بْشَوْف وَيْهِهْ كِلِّمَا اشْتَدَّتْ

يِسْألْنِيْ بْحِلْم لكِنْ مَا سِمِعْ رَدِّيْ

يَلْجِمْنِيْ الصَّمْت وِ دْمُوْع الْفَقِدْ رَدَّتْ

يَا (بُوْي) وَاللّه بَعَدْك الْحَالْ مِتْرَدِّيْ

وْخَارَتْ قِوَى الرُّوْح مِالْحِرْمَانْ وِانْهَدَّتْ

مَا وِدِّيْ أنْصِرْ خِطُوْب الدَّهر مَا وِدِّيْ

نَفْسِيْ تِقِيِّهْ عَنْ الإيْمَانْ مَا ارْتَدَّتْ

لَوْ حِزِنْ هَانَتْ.. قِضِيَّةْ وَقْت وِيْعَدِّيْ

لكِنّ صَدْمه يْعَدِّيْ الْعِمر مَا عَدَّتْ..!