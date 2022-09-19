ثَوب الظَّلامْ

المصدر: شعر: شيخة المقبالي

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عَجَبْ أنَامْ اللَّيْل مِنْ دُوْن أوْجَاعْ..!

وَاقُوْل جَوّ اللَّيْل هَادِيْ وْ عَادِيْ

وِبْدَاخِلِيْ آهَاتْ وِالْقَلْب مِلْتَاعْ

اللّه عَلَى جَمْره تِحَرِّقْ فُؤَادِيْ

أغْزِلْ مِنْ الأحْزَانْ أشْكَالْ وَانْوَاعْ

ثَوْب الظَّلامْ اللَّى غِشَاهْ السِّوَادِيْ

كِلّ الأمُوْر اسْتَنْفَرَتْ بَيْن الاضْلاعْ

وِاسْدِلْ عَلَى الآهَاتْ ثَوْب الْحِدَادِيْ

الصَّدِرْ فِيْ ضِيْقِهْ لَوْ عْيُوْنِيْ وْسَاعْ..!

وِالدَّمْع يَجْرِيْ غَصْب مَا هُوْ مْرَادِيْ

مَا فَاتْ مِنْ عِمْرِيْ وْ يَا لِلأسَفْ ضَاعْ

قِدْ كَانْ فِيْ الْمَاضِيْ بْسِبَّةْ عِنَادِيْ..!

وِاللِّي شِرَيْتِهْ مَا شَرَانِيْ وْ لا بَاعْ..!

يَعْنِيْ عَلَى مَا قِيْل صَامِتْ وْ هَادِيْ