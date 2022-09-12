نَبْت الْعِوَاطِفْ

المصدر: شعر: تركي الشدادي

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الْغَلا نَبْتٍ لِبَذْر الْعِوَاطِفْ وِالشِّعُوْر

فِيْ الْقِلُوْب اللَّى سَحَابْ الْوِصَالْ يْعِلَّهَا

فَوْق غِصْن الْوِدّ يِشْبَهْ صِدَى سَجْع الطِّيُوْر

لاجِلْ عَيْن الْفَاتِنِهْ مِنْ هِوَاجِسْ خِلَّهَا

مِنْ فِيَاضْ الْعِشْق عَانَقْ شِذَا عِطْر الزِّهُوْر

مِزْنِةٍ.. نَاشِفْ عْرُوْق الْغَرَامْ تْبِلَّهَا

لاجِلْ مِنْ خَدِّهْ بْدَاجِيْ ظَلامْ اللَّيْل نُوْر

وْرِمْشَهَا لِلْقَلْب حِدْب السِّيُوْف يْسِلَّهَا

جَادِلٍ تَفْرِضْ عَلَى هَاجِسْ الشِّعْر الْحِضُوْر

الْهِنُوْف اللَّى صْرُوْح الْغَلا تِحْتَلَّهَا

فَوْق بَحْر الشَّوْق بَنَاتْ فِكْرِيْ لِهْ جِسُوْر

بِالْغَلا تِوْصَلْ وَانَا مَا قِدِرْت أوْصَلْ لَهَا

فِيْ هِوَاهَا لَوْ شِطَحْ هَاجِسْ الشِّعْر مْعَذُوْر

غَصْب أشِدّ عْنَانْهَا لا حَدٍ يَفْطِنْ لَهَا