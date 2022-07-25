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مَا ضَاقْ صَدْر الْكَلامْ اللَّى بِدُوْن اهْتِمَامْ

لَوْ ضَاقْ صَدْر الشِّمَالِيْ فِيْ مَحَلّ السِّعِهْ

بَابْ الْمِشَارِيْه صِنِّفْ فِيْ الْعَتَبْ وِالْمَلامْ

وِالمَنْطِقْ الْمِحْتَرَمْ وِالْعَكْس مِنْ مَنْبَعه

صَارَتْ فِنُوْن التِّجَاهِلْ فَرْض مِثْل الدِّوَامْ..!

نَمْشِيْ مَعْ الْمِحْتَرَمْ وِنْجَامِلْ الإِمَّعه

يا مْعَاتِبِيْ عَنْ غِيَابِيْ وَاللّه انِّيْ تِمَامْ

وِبْعِيْد عَنْ ثَوْرَةْ الأخْصَامْ وِالزَّعْزَعه

ضِدّ الزَّعَلْ وِالْكِبِرْ وِالضِّيْق وِالإنْتِقَامْ

وِمِنْ فَضِلْ رَبِّيْ عَلَيِّهْ مِجْتِنِبْ اْلارْبَعه

وِالآدِمِيْ مَا يِضِرّهْ غَيْر كِثْر الْكَلامْ

وِالنَّاسْ تِسْمَعْ وْتَنْقِلْ كِلّ مَا تِسْمَعه

الْوِحْدِهْ الدَّايْمِهْ جَذَّابَةْ الإحْتَرَمْ

وِالذَّايْقِهْ مِنْ حِلُوْم الزَّيْف مِتْشَبّعه

وِاللّى حِفَظْتِهْ مِنْ اصْدَق مَا اجْتِبَاهْ السَّلامْ



ما يَفْقِدْ الْعَبْد حَاجِهْ دَامْ رَبَّهْ مَعه