عِشْب الْخَيَالْ

المصدر: شعر: مهدي بن سعيد

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حَوْلَيْن وَاكْثَرْ وَانَا وَاقِفْ بِخَطّ الزِّوَالْ

وِالرِّيْح تَاخِذْ مِنْ اغْصَانِيْ ثِمُرْ وَاجْنِحِهْ

أشْرَبْ هِجِيْر الْقِوَايِلْ وَاحْلِفْ إنِّهْ زِلالْ

وِالشَّمْس تِشْرَبْ دَمِيْ عَذْبٍ وْ لا تِمْدَحه..!

شَجْرَةْ طِرِيْق الثِّمَرْ وِ الْعُوْد مِنْهَا حَلالْ

بَلاشْ.. وِاللَّى بَلاشْ الْفَوْز بِهْ مَرْبَحه

مِنْ مَرّ حَافِيْ خَذَا مِنْهَا عِصَاةْ وْنِعَالْ

يِقْطَعْ وْيـِجْرَحْ وْ هِيْ تِدْرَاهْ لا تِجْرَحه..!

طَوِّلْ ثِيَابِيْ وْ مِرْجِحْتِكْ عَبَثْ وِارْتَحَالْ

فِيْ هَالْقِسَا مَا حِلِمْت بْغَيْمِةٍ مِفْرِحِهْ

إنْ شِفْت خَيْل الْعِوَاصِفْ قِلْت: هذَا (احْتِلالْ)

وِانْ هَوِّنَتْ قَبِلْ تُوْصَلْ قِلْت: لا.. مِذْبَحه..!!

نِسِيْت كَيْف أشْرَحْ الرَّمْضَا بِعِشْب الْخَيَالْ

الْوَاقِعْ اللَّى تِشَرَّبْتِهْ مُحَالْ أشْرَحه

نَسَّيْتِنِيْ سِكَّرْ الْجَابه وْ مُرّ السُّوَالْ

صَوْتِيْ نِشَزْ (مِكْرِفُوْنِهْ) وانْطِفَى مَسْرَحه..!

لِكْ نِيِّةٍ لا جِنُوْبِيِّهْ وْ لا هِيْ شِمَالْ

وْكِلْ مِنْ تِمَرْجَحْ يِقُوْل: الشَّمْس لا تِلْفَحه

ظِلِّيْ كَرَامه وْ دَلَّيْتِهْ مِنْ اجْلِكْ حِبَالْ

وِالظِّلّ مِحْتَارْ كَيْف يْلاحِقْ الْمِرْجحه..!

الْمِرْجِحِهْ مَا تِكَفِّيْهَا حِدُوْد الظِّلالْ

وِتْقُوْل بَابْ الظِّنُوْن السُّوْد لا تِفْتَحه..!!