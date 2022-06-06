نِعْمَةْ الأبّ

المصدر: شعر: شامان بن وقيان

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كَمَّلْ الْيَوْم ثَانِيْ عَامْ مَا اوْحَيْت صَوْتِكْ

يَا وِجُوْدِيْ كِثِرْ جَوْداتِكْ فْــــــ.. عِزّ قِلِّكْ

عَادِنِيْ حَافِظْ (عْقَالِكْ) وْ (ثَوْبِكْ) وْ (كُوْتِكْ)

وْ (بِشْتِكْ) اللَّى يِظَلِّلْنِيْ وْ هُوْ تَحْت ظِلِّكْ

صِرْت أحِسّ بْغِيَابِكْ مِنْ تِمَادِيْ سِكُوْتِكْ

إنْت نِعْمِهْ وْ مِنْ هُوْ قَارَبِكْ مَا يِمِلِّكْ

يَحْفِرُوْن الْقَبِرْ وَ اذْكِرْ مِجَالِسْ بِيُوْتِكْ

جِعْل فِسْحَةْ مَحَلِّكْ مِثِلْ فِسْحَةْ مَحَلِّكْ

آهْ وِشْ جَانِيْ أثْبِتْ عِنْد دَفْنِكْ ثِبُوْتِكْ

لَيْتِنِيْ بِالصَّبِرْ اْلامْحَقْ مَا كِنْت مْتِمَلِّكْ

لَيْتِنِيْ طِعْت مِنْ قَالْ: الْبِكَا لا يِفُوْتِكْ

إغْتِنِمْ فِرْصِةٍ فِيْهَا الْمَلامِهْ تِزِلِّكْ

وِدِّيْ ارْجَعْ وَ ابِيْح الدَّمْع فِيْ يَوْم مَوْتِكْ

مَا تِوَقَّعْتِكْ الْيَا مِتّ بَتْمُوْت كِلِّكْ