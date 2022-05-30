اللَّوْحَةْ البديعه

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غَيَّمْ وْدَيَّمْ.. بَشَّرْ بْخَيْر

السِّحِبْ تَرْعِدْ وِالْمِطَرْ طَاحْ





مِالْفَرْحه نْسُوْق التِّبَاشِيْر

دَامِهْ يِغِيْث قْلُوْب وَارْوَاحْ





وِالدَّارْ مَعْ رِيْح الْمِطَرْ غَيْر

لَوْحه بِدِيْعِهْ عِطْرَهَا فَاحْ





وْفَاعْ النِّسِيْم وْ غَرَّدْ الطَّيْر

وِ اسْتَبْشَرْ فْوَادِيْ بِالافْرَاحْ





يَا غَيْر مَرّ مْخَالِفْ السَّيْر

اللَّى يِذَكِّرْنِيْ بِمَا رَاحْ





هَاجِسْ يِوَرِّدْنِيْ التِّفَاكِيْر

وَادْعَى سِعِيْد الْقَلْب فَــ.. اتْرَاحْ





يْبِثّ حِزْنِهْ حَزَّةْ عْصَيْر

اللَّى عَلَى الضِّيْقَاتْ مِفْتَاحْ





وِ تْوَالِفَوْا حَوْلِيْ مِسَايِيْر



هَمّ وْحَنِيْن وْسَبْعَةْ جْرَاحْ





عَلَى فِرِيْقٍ كَانَوْا بْخَيْر

فِــ.. مْوَاصَلْ وْجَمْعَاتْ وِ مْزَاحْ





وِتْغَيِّرَوْا مِنْ دُوْن تَفْسِيْر..!

بِالْوَصل مَعْ طُوْل الْبِطَى شْحَاحْ





وَاللّه مَا نَبْغِيْ مَعَاذِيْر

غَيْر الْوَصِلْ بِهْ خَيْر وَارْبَاحْ





حَالْ الْحِبَايِبْ وَيْن بَيْصِيْر..؟

عَلَى الْوَضِعْ مَانَا بْمِرْتَاحْ





أحْيَانْ رَاضِيْ بِالْمِقَادِيْر

وَ احْيَانْ وِدِّيْ عِنْدِيْ جْنَاحْ





لَى ضَاقْ صَدْرِيْ فِيْ السِّمَا آطِيْر



بَيْن السِّمَا وِالأرْض سَوَّاحْ