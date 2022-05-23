أبُو الشَّعْب

ت + ت - الحجم الطبيعي

(خِلِيْفِهْ) يَا مِطَرْ هَتَّانْ

(خِلِيْفِهْ).. يَا سِحِبْ وِمْزُوْن





يَا بُوْ الشَّعْب وْأبُو الإحْسَانْ



بِكَتْك قْلُوْبنا وِعْيُوْن





رَحَمْك اللّه يَا (بُوْ سِلْطَانْ)

شِعُوْب الأرْض لِكْ يَدْعُوْن





عِسَاكْ بْجَنَّةْ الرَّحْمن

وْبِاْلفِرْدَوْس الاَعْلَى تْكُوْن





وِطَنَّا مَوْطِنْ الشِّجْعَانْ

فَلا يِضْعَفْ وْ لا بَيْهُوْن





وْ يَا (بُوْ خَالِدْ) بِكُمْ اْلاوْطَانْ



تِعِزّ وْتِفْتِخِرْ بِالْعَوْن





لِكُمْ مِنَّا عَهِدْ وَايْمَانْ



عَلَى طُوْل السِّنِيْن نْصُوْن