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عَظَّمْ َاللّه أجْرِنَا فِيْك يَا الشَّهْم الْكِرِيْم

وَاجْر كِلّ الأُمَّهْ اللَّى مْغَطِّيْهَا عِطَاكْ

نِشْهِدْ اللّه إنِّكْ أوْفَيْت يَا نِعْم الزِّعِيْم



وِانِّكْ أسْخَيْت الْعِطَا لَيْن كَلَّلْنَا وِفَاكْ

يِرْحَمِكْ رَبِّيْ وْيَنْزِلْك جَنَّاتْ النَّعِيْم

وْعَالِيْ الْفِرْدَوْس لِكْ دَارْ تِجْزَاهَا بْرِضَاكْ

دَارْنَا تَبْكِيْك وِقْلُوْبنا مِثْل الْهِشِيْم

تِتِّقِدْ مِنْ حِرّ فَرْقاكْ مَا تِقْوَى جِفَاكْ

وْكِلّ سِكَّانْ (الإمَارَاتْ) وِامّهْ بِكْ تِهِيْم

مَا قِوَتْ فَرْقَاكْ وِالْحِزن يَوْم اللّه دَعَاكْ

أمْر مِنْ رَبِّيْ مْقَدَّرْ عَلَيْنَا مِنْ قِدِيْم

وْ لا لْنَا غَيْر التَّعَزِّيْ بْعِضْدِكْ وِاقْرُبَاكْ

وِالْعِوَضْ فِيْ (مْحَمَّدْ) اللَّى غَلانَا لِهْ لِزِيْم

عِقْبِكْ انْتِهْ يَا ابُوْنَا وْ بِهْ نِقْبَلْ عِزَاكْ

ذِخْرِنَا فِيْ كِلّ الاوْقَاتْ أبُوْ الْقَلْب الرِّحِيْم

وْعَهْدِنَا لِهْ بِالْوِفَا مِثِلْ مَا كِنَّا مَعَاكْ

لِهْ نِحِنْ سَمْعٍ وْطَاعَهْ عَلَى النَّهْج السِّلِيْم

نَهْج (زَايِدْ) مِنْهَجْ الْعَدل نَهْجكْ كَانْ ذَاكْ

فِيْ (إمَارَاتْ الرَّخَا) دَارْنَا الصَّرْح الْعِظِيْم



وِانْت فِيْ خِلْد الْوِلِيْ رِحْت وِالْجَنِّهْ جِزَاكْ