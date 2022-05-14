شعراء ينعون القائد الراحل بقصائد ملؤها الحزن

المصدر: دبي - خلود حوكل

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بمشاعر ملؤها الحزن والأسى نعى شعراء الإمارات والخليج والعرب فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، بقصائد رثاء سطرت مواقفه الخالدة، ومبادراته الإنسانية والخيرية، وعددت خصاله ومآثره، وترجمت مشاعر الحزن التي خيمت على الشعوب كافة، لاسيما وأن أياديه البيضاء السخية امتدت لتشمل كل دول العالم.

عهد علينا يا خليفة أننا

نحمي الديار ونقتفي أهلينا

علمتنا حب البلاد وأهلها

ورحلت ميموناً لنا ورزينا

فقد عظيم نادر فيه نرى

سمح الخصال على العباد أميناً

عبدالله بلحيف النعيمي

احسن الله عزانا في الفلاحي خليفه

وياعسى مستقره في ظلال النعيم

يرفع الله مقامه في الجنان المريفه

بين غرس وظلايل في النعيم المقيم





مريم النقبي

صعب الوداع وصعب اكتب عزانا

وقفت حروفي بس عيني ذريفه

ضاق الفضاء واحتار فينا مدانا

فقدك عظيم بقول روّح خليفه

يا ذا الذرى اللي كل حبه عطانا

مدت و كفت وافياته الشريفه

مرحوم يا زولٍ بحبه حوانا

مرحوم يا شيخ السجايا اللطيفه

حمدة العوضي

واعزتي لشعبك يا أبويه خليفه

أنا أشهد ان الحزن غطى الإمارات

نبكيك يالوالد سنينٍ عديده

عساك فالفردوس بأْنس و مسرات

ناعمة الكعبي

الحزن خيّم في جميع الإمارات

والقلب ناح وغصّت العين دمعة

الأرض تدعي له وسبع السماوات

حتى المنيّة وافِتِه يوم جمعة

حمدة المر

الفقد فقد الانبياء والصحابه

وفقد الرجال اللي لهم قدر واجلال

واللي غيابه ما يعوض غيابه

ومكانته صعبه على كل الاحوال

واللي بموته ناهبنا نهابه

خليفه اللي للعرب مضرب امثال

عليه من ربي تزبر سحابه

وتنزل على قبره من المزن اهمال

يا رب تلطف به وتكرم جنابه

يا الواحد اللي في يدك قبض الاجال

ناصر الشفيري

حزنٍ قديم تجدّد بنفس الإحساس

.. بدا في زايد و انتهَى في خليفة

يا ربنا.. يا جامع الناس بالناس

اجعَل لقاهم في الجنان المريفة

سعيد بن طميشان

يمينك لوحت بأخر و داع

وداعٍ ما يكفيه الحبر

يا شيخ الجود امر الله مطاع

ولو فقدك كسر ما ينجبر

خبر موتك على الدنيا يذاع

وموتك يختلف عن كل خبر

سحابة كنت تسمو في ارتفاع

وتواضعك الكبير،،، بلا كبر

ولو بالمقدره و المستطاع

جعلنا في الثريا لك قبر

عتيق خلفان الكعبي

يـ الله خليفة زايرك يوم جمعة

حط الرحال اسكنه جنة منيفة

عين الوطن نبضه وروحه وسمعه

أكرمه يا من ما يتصى بضيفه

صدع السما من يجبر شروخ دمعه

وطي السجل كتاب عبدك خليفة

ماجدة الجراح

ليوم نص الظهر ظلم سمانا

والعين غطتها سحابه مخيفه

يا عزنا يا فخرنا ياذرانا

يا القايد الطيب يا بونا خليفه

رحلت عنا وانت ساكن حشانا

عساك في جنات خضرا مريفة

في جنة الفردوس يالله لقانا

ونشرب من ايدين الرسول الشريفه

نسيم العين

نرثيك يا نبض الوطن وفواده

ونذرف عليك مْن الفراق دْموع

ونستودعك يارب خير القاده

في يوم جمعه والدعا مسموع

علي بن شميل الكعبي

العين تدمع والحزن بارقه لاح

‏في بلادنا يا الله تجبر عزانا

‏الله يرحم من فقدنا ولا راح

‏خليفه اللي حي ذكره معانا

جابر بن شنان الأحبابي

يامكرم للضيف لاجاه ضيفه

‏ياربنا ياذا الكـرم والعوايد

‏ترحم اله الكون عبدك خليفه

‏اللي مشي فينا على نهج زايد

محمد الشامسي

انشهد انك يا خليفه فقيده

من مثل فقد الشيخ زايد فقدناك

يالله عسى مثواك جنه رغيده

في جنة الفردوس يارب مثواك

سعيد بن غماض الراشدي

تغيب يا (سيّدي) لكنّك الباقي

‏فـَ قلوبنا والحزن في (الصدر) مرثية

‏عطيت هذا (الوطن) مستقبلٍ راقي

‏وان مت (الافعال) وسط صدورنا حيّة

‏عبدالله علي الشامسي

فقدك يا بو سلطان هز البريه

لا بوح ينفع لا شعر لا الجزايل

لك سمعةٍ فاقت زهورٍ نديّه

يرحمك ربي وكل مخلوق زايل

هلالة الحمداني

أكرمتنا.. عزيتنا.. في حياتك

‏أسعدتنا.. الله علينا يجازيك

‏واليوم كلنا حزن ساعة وفاتك

‏ندعي اله الكون دايم يداريك

‏ياللي سمات الشعب كلها سماتك

‏أرويتنا بطيبك ومدّة أياديك

‏وداعة الله.. والبقا في غلاتك

‏في جنة الفردوس راضي ومرضيك

علي المهيري

‏ياوطن ياكبر حجم الفاجعه

‏وياثقل حزنك وياكبر المصاب

‏وياعيونٍ من غرقها دامعه

‏اذرفت من فيض آهات الصباب

‏وياحزن يعقوب عاد نصارعه

‏في فرآق اليوم ابونا يوم غاب

‏بس بوسلطان صعب نوادعه

‏كيف شكلك ياوطن حل الغياب

ناصر بن يروان النيادي

من يلوم الحزن لا باح الكنين ؟

‏فـ العيون وفـ القلوب الحانيه..«

‏يا خليفة والوطن بعدك حزين

‏والمـشاعر كـلها … متفانية..»

‏في رحيلك يا وريث الطيـبين

‏كـن زايـد مـات مـرة ثـانـيـة

ماجد لفى الديحاني

رحمك الله يالغالي يا بوسلطان

تغادرنا وشعبك تتركه موجوع

خليفه يا رفيع القدر عالي الشان

تخلينا وتغادرنا بليّا ارجوع

يا قايدنا ونحنا بناظرك خلاّن

ولي الأمر وأمرك سيدي مسموع

يا نادر بالملا مثلك خلق إنسان

يامن لك كان لزم الحب لزم الطوع

خليفه الجود والمعروف

أمَتْك تبكي على فقدك

كفّيت يا مسعف الملهوف

ووفّيت بالوعد في عهدك

مديت للمعوزين كْفوف

ترفع لك كْفوف من بعدك