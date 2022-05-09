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يَا اللّه يَا اللَّى تِعْلَمْ أسْرَارْ الْقِلُوْب

جِيْتِكْ.. وَانَا هَمِّيْ عَلَى قَلْبِيْ سِطَا

هَمّ الْحَيَاةْ اللَّى مِضَتْ مِثْل الْهِبُوْب

أعْمَالْهَا جَمَّعْتَهَا.. صَحّ.. وْخَطَا

آتُوْب.. وَارْجَعْ لِلْخِطَا.. وَارْجَعْ وَاتُوْب

وَاعِيْش مِنْ رَحْمَتْك فِيْ سِتْر وْغِطَا

مَازِلْت تَسْتِرْنِيْ وَانَا كِلِّيْ عِيُوْب



أزْرَيْت أغَيِّرْ وَضْعَهَا.. رَغْم الْبِطَا

أهِيْم وَاسْرَحْ فِيْ الشِّمَالْ وْفِيْ الْجِنُوْب

مَرَّهْ عَلَى الْقِمِّهْ.. وْمَرَّهْ فِيْ الْوِطَا

عَيْنِيْ عَلَى الْبَرَّاقْ فِيْ غِرّ النِّصُوْب

مِنْ يَوْم اشُوْف الْبَرْق حَثَّيْت الْخِطَا

كِلّ الدِّرُوْب.. أحْلامْ.. وَاوْهَامْ.. وْهِرُوْب

إلاَّ طِرِيْق رْضَاكْ يَا جَزْل الْعِطَا

يَا رَبّ تَهْدِيْنِيْ عَلَى خَيْر الدِّرُوْب

يَا مِنْ هِدَيْت النَّحْل وَاسْرَابْ الْقِطَا

وِارْزِقْنِيْ.. التَّوْبه.. وْغِفْرَانْ الذِّنُوْب



وْشِفَاعَةْ أفْضَلْ مِنْ عَلَى الْبَيْدَا وِطَا