الْعِذِرْ الْوَاهِيْ

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إرْفَعْ مِقَامْ الشَّرْهه الْمَسْتُوْره

إيَّاكْ تَسْقِطْ يَا الْمِحِبّ الْبَاهِيْ





إجْلِسْ عَلَى الرَّمْل وْتِيَمَّمْ (نُوْره)

خَلّ الطِّفِلْ بِالرَّمْل يِلْعَبْ سَاهِيْ





مَسْجُوْن غَيْرِكْ دَاخِلْ الْمَقْصُوْره



لَوْ يِلْبَسْ الْعِذْر الْوِسِيْع الْوَاهِيْ





عِذْرِكْ وْ لَوْ عِكَّازْتِكْ مَكْسُوْره



الآمِرْ انْت لْطَيْحِتِكْ.. وِالنَّاهِيْ





مِحْتَاجْ تِصْرَخْ.. تَبْكِيْ.. بْأَيْ صُوْره

إطْلِقْ سِجُوْن الْمِلْح.. خَلِّكْ رَاهِيْ





بَعْض الْحَيَا لَوْ مَا طَلَعْ مِنْ دَوْره



مَا كَانْ عَاشْ بْهَالْحَيَاةْ أشْبَاهِيْ..!