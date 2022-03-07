رَمْز الْجِمِيل

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مهداة إلى سمو الشيخ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي - رئيس المجلس التنفيذي، حفظه اللّه تعالى ورعاه

(فَزَّاعْ).. يَعْل اللّه يِزِيْدِهْ

رَمْز الْجِمِيْل وْشَيْخ الاِحْسَانْ

يِفْزَعْ وْ لَوْ يِجْرَحْ وِرِيْدِهْ

يَعْطِفْ وْيـــــِمْسَحْ دَمْع الاِنْسَانْ

يِلْقَى بْوَجْه الضَّيْف عِيْدِهْ

وِالضَّيْف يِلْقَى الْقَدِرْ وِالشَّانْ

يَاخِذْ مِنْ النَّجْمِهْ وِقِيْدِهْ

وِيْشِبّ لِلسَّارِيْن ضِيَّانْ

نَهْر الْكَرَمْ فِيْ رَاحَةْ إيْدِهْ

وِالاَّ الْبِشَاشِهْ غَيْث هَتَّانْ

يِنْهَلْ مِزَايَاهْ الْفِرِيْدِهْ

مِنْ (آلْ مَكْتُوْم) وْ(نِهَيَّانْ)

وِالنَّاسْ تِتْرَقَّبْ جِدِيْدِهْ

مِنْ فَاتِنَاتْ الطَّرْق غِزْلاَنْ

رَيـِّضْ.. وْ شَارِدْهَا يِصِيْدِهْ



قَبْل الْمِشَمّ وْشَوْف الاَعْيَانْ

يَسْبِكْ ذَهَبْ عِقْد الْقِصِيْدِهْ

وِيْلَبِّسْ الْقِيْفَانْ تِيْجَانْ

بَيْتٍ مِنْ احْسَاسِهْ يِشِيْدِهْ

مِنْ فَوْق عَرْش الشِّعِرْ سِلْطَانْ

وِانْ دَارَتْ الدِّنْيَا الْعِنِيْدِهْ

ذِخْر وْسَنَدْ فِيْ كِلّ مَيْدَانْ

بِنْدِقْ حَزِمْ عِنْد الْوِعِيْدِهْ

وْمِحْزَمْ مِنْ الْبَارُوْد مَلْيَانْ

عِنْدِيْ الْبَرَاهِيْن الأكِيْدِهْ

وِالنُّوْر مَا يِحْتَاجْ بُرْهَانْ

جِيْتِهْ وَانَا حْمُوْلِيْ شِدِيْدِهْ



وْرَوَّحْت كَنّ الْحِمْل مَا كَانْ