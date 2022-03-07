أسْمَهَانْ وِالْعَنْدَلِيْب

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النِّصِيْب اللَّى خَذَانِيْ لِكْ أمَانِهْ

إشْعِلْ الْقِنْدِيْل سَرْبِلْنِيْ أغَانِيْ

غَنِّنِيْ يَا قِسْمِتِيْ (يَا لَيْل دَانِهْ)

ضِمِّنِيْ عِمْرٍ وَانَا عَبْرَةْ تِفَانِيْ

قَلْبِيْ اللَّى مِنْخِذِلْ وِالْكِلّ خَانِهْ

يَا كِثِرْ مَا قِلْت لِهْ: وَقِّفْ عَشَانِيْ

مَا هِدَاهْ اللّه وْ لا هَالْحَظّ عَانِهْ

مَا تَعَلَّمْ كِثِرْ مَا خَلَّوْه جَانِيْ

تَجْثِمْ أحْلامِيْ وْ لَوْ لِلصَّمْت خَانِهْ



بَيْن ضِلْعِيْنِيْ كِثِرْ مَا زِلْت أعَانِيْ

حِطّ لِيْ فِيْ دَاخِلْ عْيُوْنِكْ مِكَانِهْ

هَنِّنِيْ وِابْشِرْ بْقَدْرِكْ فِيْ مِكَانِيْ

(عَنْدِلِيْبِيْ) حِزْنِكْ وْصِرْت (أ سْمَهَانِهْ)



شَكِّلْ جْرُوْحِيْ عَلَى كَيْفِكْ غِوَانِيْ

الْفَجِرْ فَجَّرْ دِمُوْعِيْ قَبْل أذَانِهْ



وَاللّه انّ الْعِمر بِقْفَايَتْك فَانِيْ