الْقَلْب الْمَكْسُور

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حِصَلْ خَيْر.. قَلْبِيْ قَبِلْ مَا تَكْسِرِهْ مَكْسُوْر

إذَا قِلْت لِكْ: عَادِيْ تَرَى مَا هُوْ بْعَادِيْ

مَعِكْ عِشْت مِتْأسِّفْ عَلَى صَوْت عَافْ النُّوْر

لَوْ آمُوْت مِنْ جَرْحِيْ قَهَرْ.. يَرْفِضْ يْنَادِيْ

أبَيِّنْ لِكْ انِّيْ طَيِّبْ وْ مَا عَلَيّ قْصُوْر

وْخَوْفِيْ بِقَتْ لِهْ رَجْفه.. وْيَهْزِمْ عْنَادِيْ

حَبِيْبِيْ.. عِذَرْتِكْ بَسّ انَا مَانِيْ بْمَعْذُوْر

لِوَيْن أهْرِبْ بْجَرْحِيْ إذَا شِفْتِكْ بْلادِيْ..؟!

عَلَى كِلّ حَالْ إنْسَى وِاذَا جَا عَلَيّ الدَّوْر



أبَنْسَاكْ مِنْ مَوْتِيْ وْمِنْ يَوْم مِيْلادِيْ