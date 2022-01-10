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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: سِمُوّ ـــ السعودية

سِوَالِيْف الْمِطَرْ

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تَمْطِرْ.. وْتِبْدَا تْسُوْلِفْ الرُّوْح لِلرُّوْح

                       وِتْطُوْل مَعْ طَقّ الْمِطَرْ سَالْفَتْهَا

قَالَتْ: يِهَيِّضْنِيْ مِطَرْنَا عَلَى الْبَوْح

                 قِلْت: اسْلِمِيْ لَوْ قِصِّتِكْ عَارْفَتْهَا

وِوْصِيِّتِيْ مِنْ دُوْن حَرَّهْ وْ لا نَوْح

                 لكِنَّهَا مِنْ ضِيْقَهَا خَالِفَتْهَا

وْقَامَتْ تِهِلّ دْمُوْع وِ تْقَلِّبْ جْرُوْح

                 وَ انَا اتَحَايَلْ دَمْعِةٍ وَالِفَتْهَا

مِنْ وَيْن مَا رَاحَتْ مَعْ الذِّكْرَى آرُوْح

                 يَا ذِكْرِيَاتٍ مَا هِيْ بْعَايْفَتْهَا

وْ عَنْ الْكَلامْ اللَّى تَرَكْنَاهْ مَسْمُوْح

                 الرَّجْفِهْ اللَّى فِيْ يَدِيْ وَقِّفَتْهَا

لَيْت الْمِشَاعِرْ بَيْنَنَا كَانَتْ مْزُوْح

                 أوْ لَيْتَهَا مَعْ الدِّمُوْع ذْرِفَتْهَا

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