سِوَالِيْف الْمِطَرْ

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تَمْطِرْ.. وْتِبْدَا تْسُوْلِفْ الرُّوْح لِلرُّوْح

وِتْطُوْل مَعْ طَقّ الْمِطَرْ سَالْفَتْهَا

قَالَتْ: يِهَيِّضْنِيْ مِطَرْنَا عَلَى الْبَوْح

قِلْت: اسْلِمِيْ لَوْ قِصِّتِكْ عَارْفَتْهَا

وِوْصِيِّتِيْ مِنْ دُوْن حَرَّهْ وْ لا نَوْح

لكِنَّهَا مِنْ ضِيْقَهَا خَالِفَتْهَا

وْقَامَتْ تِهِلّ دْمُوْع وِ تْقَلِّبْ جْرُوْح

وَ انَا اتَحَايَلْ دَمْعِةٍ وَالِفَتْهَا

مِنْ وَيْن مَا رَاحَتْ مَعْ الذِّكْرَى آرُوْح

يَا ذِكْرِيَاتٍ مَا هِيْ بْعَايْفَتْهَا

وْ عَنْ الْكَلامْ اللَّى تَرَكْنَاهْ مَسْمُوْح

الرَّجْفِهْ اللَّى فِيْ يَدِيْ وَقِّفَتْهَا

لَيْت الْمِشَاعِرْ بَيْنَنَا كَانَتْ مْزُوْح



أوْ لَيْتَهَا مَعْ الدِّمُوْع ذْرِفَتْهَا