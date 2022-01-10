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مَا لِلشِّجَرْ فِيْ بَعْض الاحْيَانْ ثَمْره



وْ لا كِلّ بَرَّاقْ الْوَسِمْ يِنْبِتْ (الشِّيْح)



تِضِيْع بَيْن مْعَاقَبْ الْغَيْم قَمْره



وْبَيْن الرِّجَا وِ الْيَاسْ ضَاعَتْ تِوَاشِيْح



عِصَيْت مُرّ الْوَقْت مَا جِيْت بَامْره



وِالَى حِدَانِيْ لاقرَبْ النَّاسْ مَا ابِيْح



إهْدِمْ جِدَار الْوِدّ وِ الاَّ تِعَمْره



مَا عَادْ يِنْفَعْ مَيِّتْ الْقَلْب تَوْضِيْح



حَبْل الْكَذِبْ يِقْصَرْ وْ لا طَالْ عِمْره



مِثْل الْجِلِيْد بْطَلْعَةْ الشَّمْس.. وِيْسِيْح



وِ تْطِيْح مِنْ عَيْنِيْ مَعْ الشَّمْس زُمْره



وَاشُوْف صَيَّاحْ الرِّدَى فِيْهُمْ يْصِيْح



هُمْ اضْمَرَوْا فِيْ دَاخِل الْقَلْب ضَمْره



وَانَا حَلَفْت بْكَفّ الانْذَالْ مَا اطِيْح



وَ الله لاجْزِيْهُمْ مِنْ الْغَيْظ جَمْره



يِصْبَحْ رُمَادْ الْقَلْب وِتْسُوْقه الرِّيْح



وَابَانْتِظِرْ لَى صَارَتْ الشَّمْس حَمْره



طِوَيْت صَفْحه.. وِ انْتَهَى كِلّ تَصْرِيْح

