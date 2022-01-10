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شعر: عبدالرحمن الناهي

مَيِّتْ الْقَلْب

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مَا لِلشِّجَرْ فِيْ بَعْض الاحْيَانْ ثَمْره

                           وْ لا كِلّ بَرَّاقْ الْوَسِمْ يِنْبِتْ (الشِّيْح)

تِضِيْع بَيْن مْعَاقَبْ الْغَيْم قَمْره

                          وْبَيْن الرِّجَا وِ الْيَاسْ ضَاعَتْ تِوَاشِيْح

عِصَيْت مُرّ الْوَقْت مَا جِيْت بَامْره

                          وِالَى حِدَانِيْ لاقرَبْ النَّاسْ مَا ابِيْح

إهْدِمْ جِدَار الْوِدّ وِ الاَّ تِعَمْره

                          مَا عَادْ يِنْفَعْ مَيِّتْ الْقَلْب تَوْضِيْح

حَبْل الْكَذِبْ يِقْصَرْ وْ لا طَالْ عِمْره

                          مِثْل الْجِلِيْد بْطَلْعَةْ الشَّمْس.. وِيْسِيْح

وِ تْطِيْح مِنْ عَيْنِيْ مَعْ الشَّمْس زُمْره

                          وَاشُوْف صَيَّاحْ الرِّدَى فِيْهُمْ يْصِيْح

هُمْ اضْمَرَوْا فِيْ دَاخِل الْقَلْب ضَمْره

                          وَانَا حَلَفْت بْكَفّ الانْذَالْ مَا اطِيْح

وَ الله لاجْزِيْهُمْ مِنْ الْغَيْظ جَمْره

                          يِصْبَحْ رُمَادْ الْقَلْب وِتْسُوْقه الرِّيْح

وَابَانْتِظِرْ لَى صَارَتْ الشَّمْس حَمْره

                          طِوَيْت صَفْحه.. وِ انْتَهَى كِلّ تَصْرِيْح
 

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