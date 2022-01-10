مَيِّتْ الْقَلْب

شعر: عبدالرحمن الناهي
مَيِّتْ الْقَلْب
مَا لِلشِّجَرْ فِيْ بَعْض الاحْيَانْ ثَمْره
وْ لا كِلّ بَرَّاقْ الْوَسِمْ يِنْبِتْ (الشِّيْح)
تِضِيْع بَيْن مْعَاقَبْ الْغَيْم قَمْره
وْبَيْن الرِّجَا وِ الْيَاسْ ضَاعَتْ تِوَاشِيْح
عِصَيْت مُرّ الْوَقْت مَا جِيْت بَامْره
وِالَى حِدَانِيْ لاقرَبْ النَّاسْ مَا ابِيْح
إهْدِمْ جِدَار الْوِدّ وِ الاَّ تِعَمْره
مَا عَادْ يِنْفَعْ مَيِّتْ الْقَلْب تَوْضِيْح
حَبْل الْكَذِبْ يِقْصَرْ وْ لا طَالْ عِمْره
مِثْل الْجِلِيْد بْطَلْعَةْ الشَّمْس.. وِيْسِيْح
وِ تْطِيْح مِنْ عَيْنِيْ مَعْ الشَّمْس زُمْره
وَاشُوْف صَيَّاحْ الرِّدَى فِيْهُمْ يْصِيْح
هُمْ اضْمَرَوْا فِيْ دَاخِل الْقَلْب ضَمْره
وَانَا حَلَفْت بْكَفّ الانْذَالْ مَا اطِيْح
وَ الله لاجْزِيْهُمْ مِنْ الْغَيْظ جَمْره
يِصْبَحْ رُمَادْ الْقَلْب وِتْسُوْقه الرِّيْح
وَابَانْتِظِرْ لَى صَارَتْ الشَّمْس حَمْره
طِوَيْت صَفْحه.. وِ انْتَهَى كِلّ تَصْرِيْح