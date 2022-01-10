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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: نايلة الأحبابي

الإمَارَاتْ الْحَبِيْبة

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عَلَى غِصْنٍ تِلاعِبْه النِّسَايِمْ

                  يِهِيْض الشَّوْق مِنْ نَوْح الْحِمَايِمْ

وْتِغْفَى مِنْ حَنِيْن الْقَلْب غَيْمِهْ

                  ظِلِيْلٍ ظِلَّهَا وِ الْجَوّ غَايِمْ

وْمَرَّتْ لَحْظَةْ الذِّكْرَى طِوِيْلِهْ

                  يَا طُوْل الْحِزِنْ فِيْهَا وِ الْهِزَايِمْ

وْفِيْهَا مِنْ عَنَاوِيْن الْحَيَارَى

                  مِتَاهَاتٍ بِهَا الْمِحْتَارْ هَايِمْ

وْلَوْلا الْبِعْد مَا ثَارَتْ شِجُوْنِيْ

                  وْ لا غَثَّيْت جَرْحٍ مَا تَلايَمْ

وْ لا عَنَّيْت حَادِيْن الرِّكَايِبْ

                  وْ لا خَبَّتْ عَلَى الدَّرْب الْقِوَايِمْ

وْ صِبْحٍ مَا شِكَتْ مِالْبِعْد عَيْنِيْ

                  بِصَفْحَاتِيْ أعِدِّهْ مِالْغَنَايِمْ

وِقَفْت بْشَاطِيْ التِّذْكَارْ سَاعه

                  وْطَيْر الْبَيْن بِالأشْوَاقْ حَايِمْ

وْ نَسْنَسْ نَاسِمْ (الْقُرْم) وْبَرَاده

                  يِهَيِّضْنِيْ عَلَى عْهُوْدٍ قِدَايِمْ

سِقَى الله وَقْت يَوْم (الشَّيْخ زَايِدْ)

                  يِزُوْر (الْقُرْم) وِيْرَسِّيْ الدَّعَايِمْ

عَسَى فِيْ جَنَّةْ الْفِرْدَوْس دَاره

                  نَعِيْم مْقِيْم وَانْعَامْ وْنَعَايِمْ

وْ حِكَّامْ (الإمَارَاتْ) الْحَبِيْبه

                  عَلَى (الأوَّلْ) يِشِدُّوْن الْعِزَايِمْ

حِمَاهَا الله وَامَنْهَا بَامَانِهْ

                  (إمَارَاتْ) الْغَلا وِالْعِزّ دَايِمْ

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