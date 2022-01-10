الإمَارَاتْ الْحَبِيْبة

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عَلَى غِصْنٍ تِلاعِبْه النِّسَايِمْ



يِهِيْض الشَّوْق مِنْ نَوْح الْحِمَايِمْ



وْتِغْفَى مِنْ حَنِيْن الْقَلْب غَيْمِهْ



ظِلِيْلٍ ظِلَّهَا وِ الْجَوّ غَايِمْ



وْمَرَّتْ لَحْظَةْ الذِّكْرَى طِوِيْلِهْ



يَا طُوْل الْحِزِنْ فِيْهَا وِ الْهِزَايِمْ



وْفِيْهَا مِنْ عَنَاوِيْن الْحَيَارَى



مِتَاهَاتٍ بِهَا الْمِحْتَارْ هَايِمْ



وْلَوْلا الْبِعْد مَا ثَارَتْ شِجُوْنِيْ



وْ لا غَثَّيْت جَرْحٍ مَا تَلايَمْ



وْ لا عَنَّيْت حَادِيْن الرِّكَايِبْ



وْ لا خَبَّتْ عَلَى الدَّرْب الْقِوَايِمْ



وْ صِبْحٍ مَا شِكَتْ مِالْبِعْد عَيْنِيْ



بِصَفْحَاتِيْ أعِدِّهْ مِالْغَنَايِمْ



وِقَفْت بْشَاطِيْ التِّذْكَارْ سَاعه



وْطَيْر الْبَيْن بِالأشْوَاقْ حَايِمْ



وْ نَسْنَسْ نَاسِمْ (الْقُرْم) وْبَرَاده



يِهَيِّضْنِيْ عَلَى عْهُوْدٍ قِدَايِمْ



سِقَى الله وَقْت يَوْم (الشَّيْخ زَايِدْ)



يِزُوْر (الْقُرْم) وِيْرَسِّيْ الدَّعَايِمْ



عَسَى فِيْ جَنَّةْ الْفِرْدَوْس دَاره



نَعِيْم مْقِيْم وَانْعَامْ وْنَعَايِمْ



وْ حِكَّامْ (الإمَارَاتْ) الْحَبِيْبه



عَلَى (الأوَّلْ) يِشِدُّوْن الْعِزَايِمْ



حِمَاهَا الله وَامَنْهَا بَامَانِهْ



(إمَارَاتْ) الْغَلا وِالْعِزّ دَايِمْ