دِوَافِعْ الْعِزِّةْ

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تِوَلَّمْ لِلْجِفَا.. خَلّ الْعِتَابْ وْ شَرْهَةْ الْخِلاَّنْ

عَلَى صُمّ الْمِشَاعِرْ ذَاب صَوْتِكْ يَا مْنَادِيْنِيْ

نِسِيْت الصَّوْت وَ اخْبَاره وْ يَامَا لِكْ مِنْ النِّسْيَانْ

مِنْ اقْصَى خَافِقِيْ هذِيْ عِلُوْمِيْ كَانْ تُوْحِيْنِيْ

صِبَرْت وْ لا ظِفَرْت.. وْ قِلْتَهَا لِكْ بِالْفَمْ الْمَلْيَانْ



أنَا مَا جِيْتِكْ أذْرِفْ دَمْعِتِيْ حَتَّى تِوَاسِيْنِيْ

أنَا جِيْتِكْ وْ لا فِيْ بَالِيْ إلاَّ (كَانْ يَامَا كَانْ)

عَلَى وَضْح النِّقَا تِدْفَعْنِيْ الْعِزّهْ وْتَغْرِيْنِيْ

لَوْ انِّكْ فِيْ مِدَاهِيْل الْجِوَازِيْ بَاشَةْ الْغِزْلانْ



تِهُوْن.. وْ كِلّ دَرْبٍ جَابِنِيْ يَمِّكْ يِوَدِّيْنِيْ

حَشَا مَا كَنَّهَا صَابَتْ لِوَاحِظْ طَرْفِكْ الْفَتَّانْ

وْ لا كَنِّيْ سِرَيْت بْطَلِّتِكْ وِاللَّيْل مِمْسِيْنِيْ

غَلاكْ اللَّى إلَى جِيْتِهْ زِمَى .. مَا يَرْوِيْ الْعَطْشَانْ..!



لَوْ انِّكْ فِيْ عِرُوْقِيْ تِجْمَعه مَا عَادْ يَرْوِيْنِيْ

عَلَى تَالِيْ مِوَاعِيْدِكْ مِنْ الْبَارِحْ وَ انَا سَهْرَانْ

بِغَيْتِكْ لِلسَّهَرْ مِثْل الْمَنَامْ وْطِحْت مِنْ عَيْنِيْ..!

قِصَرْ عَنْك الْبِيَاضْ وْ غَابْ وَجْهِكْ وِ الوِجِيْه ألْوَانْ

يِجِيْ يَوْمٍ تِدَوِّرْنِيْ هْنَاكْ وْ لا انْت لاقِيْنِيْ

أبَدْ مَا هِيْب مِنْ تَالِيْ حِسَابَاتِيْ وَ انَا (ضَيْدَانْ)



إلَى مِنِّيْ رِضَيْت بْمِثِلْ هذِيْ.. وِشْ تِسَمِّيْنِيْ..؟!