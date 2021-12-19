الصَّوت الْمِتَعَثِّرْ..!

شعر: سند الهليل
الصَّوت الْمِتَعَثِّرْ..!
وِشْلَوْن ألُوْم التَّعَبْ لا مِنْ قِفَاهْ نْعَاسْ..؟
وَ انَا ظِلالٍ.. يَبِيْ يَكْسِبْ رِضَا شَمْسِهْ
وْ وِشْلَوْن أبَنْأَى بِذَاكِرْتِيْ عَنْ الْهُوْجَاسْ..؟
وْ خَيْبَاتْ قَلْبِيْ تِرِدّ الْيَوْم يَمّ امْسِهْ..!
عِطَيْت صَبْرِيْ مِنْ الْكِلْمَاتْ كِلْمَةْ: بَاسْ
وَ اخَذْت صَوْتٍ تَعَثَّرْ فِيْ صِدَى هَمْسِهْ
مَا عَادْ أبِيْ مِنْ شِقَايْ اللَّى مِضَى نِسْنَاسْ
وِ الرِّيْح فِــــــــــــــ.. مْرَايَةْ اللَّى جَايْ مِنْعَكْسِهْ
يِجْرَحْنِيْ اللَّى يِقُوْل انِّيْ مَعَهْ حَسَّاسْ
وِ اللَّى يِقُوْل إنْ جِفَاكْ اللَّى تِحِبّ: إنْسِهْ..!
فِيْ وِحْدِتِيْ بَعْثَرَةْ رَاحه وْ لَمَّةْ يَاسْ ..!
وَ اوْجَاعْ لاقَى الزِّمَنْ فِيْ حَدْسَهَا.. حَدْسِهْ
مَشَّيْت قَلْبِيْ عَلَى دَرْب السِّمَاحْ.. وْ دَاسْ
شَيٍ تَخَافْ الْقِلُوْب الْقَاسيه لَمْسِهْ
وْ عَلَيّ بَدَّيْت كِلّ النَّاسْ.. لَوّ النَّاسْ
مَا فِيْهُمْ اللَّى.. يِبَدِّيْنِيْ عَلَى نَفْسِهْ