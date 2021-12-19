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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: سند الهليل

الصَّوت الْمِتَعَثِّرْ..!

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وِشْلَوْن ألُوْم التَّعَبْ لا مِنْ قِفَاهْ نْعَاسْ..؟

                             وَ انَا ظِلالٍ.. يَبِيْ يَكْسِبْ رِضَا شَمْسِهْ

وْ وِشْلَوْن أبَنْأَى بِذَاكِرْتِيْ عَنْ الْهُوْجَاسْ..؟

                      وْ خَيْبَاتْ قَلْبِيْ تِرِدّ الْيَوْم يَمّ امْسِهْ..!

عِطَيْت صَبْرِيْ مِنْ الْكِلْمَاتْ كِلْمَةْ: بَاسْ

                      وَ اخَذْت صَوْتٍ تَعَثَّرْ فِيْ صِدَى هَمْسِهْ

مَا عَادْ أبِيْ مِنْ شِقَايْ اللَّى مِضَى نِسْنَاسْ

                      وِ الرِّيْح فِــــــــــــــ.. مْرَايَةْ اللَّى جَايْ مِنْعَكْسِهْ

يِجْرَحْنِيْ اللَّى يِقُوْل انِّيْ مَعَهْ حَسَّاسْ

                      وِ اللَّى يِقُوْل إنْ جِفَاكْ اللَّى تِحِبّ: إنْسِهْ..!

فِيْ وِحْدِتِيْ بَعْثَرَةْ رَاحه وْ لَمَّةْ يَاسْ ..!

                      وَ اوْجَاعْ لاقَى الزِّمَنْ فِيْ حَدْسَهَا.. حَدْسِهْ

مَشَّيْت قَلْبِيْ عَلَى دَرْب السِّمَاحْ.. وْ دَاسْ

                      شَيٍ تَخَافْ الْقِلُوْب الْقَاسيه لَمْسِهْ

وْ عَلَيّ بَدَّيْت كِلّ النَّاسْ.. لَوّ النَّاسْ

                      مَا فِيْهُمْ اللَّى.. يِبَدِّيْنِيْ عَلَى نَفْسِهْ

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