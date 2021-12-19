الصَّوت الْمِتَعَثِّرْ..!

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وِشْلَوْن ألُوْم التَّعَبْ لا مِنْ قِفَاهْ نْعَاسْ..؟

وَ انَا ظِلالٍ.. يَبِيْ يَكْسِبْ رِضَا شَمْسِهْ

وْ وِشْلَوْن أبَنْأَى بِذَاكِرْتِيْ عَنْ الْهُوْجَاسْ..؟

وْ خَيْبَاتْ قَلْبِيْ تِرِدّ الْيَوْم يَمّ امْسِهْ..!

عِطَيْت صَبْرِيْ مِنْ الْكِلْمَاتْ كِلْمَةْ: بَاسْ

وَ اخَذْت صَوْتٍ تَعَثَّرْ فِيْ صِدَى هَمْسِهْ

مَا عَادْ أبِيْ مِنْ شِقَايْ اللَّى مِضَى نِسْنَاسْ

وِ الرِّيْح فِــــــــــــــ.. مْرَايَةْ اللَّى جَايْ مِنْعَكْسِهْ

يِجْرَحْنِيْ اللَّى يِقُوْل انِّيْ مَعَهْ حَسَّاسْ

وِ اللَّى يِقُوْل إنْ جِفَاكْ اللَّى تِحِبّ: إنْسِهْ..!

فِيْ وِحْدِتِيْ بَعْثَرَةْ رَاحه وْ لَمَّةْ يَاسْ ..!

وَ اوْجَاعْ لاقَى الزِّمَنْ فِيْ حَدْسَهَا.. حَدْسِهْ

مَشَّيْت قَلْبِيْ عَلَى دَرْب السِّمَاحْ.. وْ دَاسْ

شَيٍ تَخَافْ الْقِلُوْب الْقَاسيه لَمْسِهْ

وْ عَلَيّ بَدَّيْت كِلّ النَّاسْ.. لَوّ النَّاسْ



مَا فِيْهُمْ اللَّى.. يِبَدِّيْنِيْ عَلَى نَفْسِهْ