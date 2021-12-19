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غَابَتْ الضِّحْكه مِنْ الْعَامْ وِ ظْرُوْف اللِّيَالْ

سَوَّتْ بْصَمْتِيْ مِنْ الْهَمّ قَوْمه وِ قْعَدِهْ

الْعِيُوْن تْلِدّ وِ الْقَلْب فِيْ بَحْر الْخَيَالْ



مَاخِذٍ مِنْ جَرْح مَاضِيْه يَوْمٍ لِبْعَدِهْ

مَالْ غِصْن وْ طَارْ طَيْر وْ بِقَتْ رُوْس الْجِبَالْ

صَافَحَتْ نَوٍ يِسَرِّيْك بَرْقه وِ رْعَدِهْ

وِ الْقِصِيْد اللَّى يِجِيْ لِهْ مِنْ الضِّيْقه مِجَالْ



كِلْ مَا افْرِدْ لِهْ مِنْ الرُّوْح يَفْرِدْ لِيْ يَدِهْ

وْ كِلّ مَا شِلْت الإجَابِهْ عَلَى كَفّ السُّؤَالْ

الْحَنِيْن يْقَرِّبِهْ فِيْ غِمُوْض وْ يَبْعِدِهْ

مِنْ ظِنُوْنٍ تَكْسِرْ أبْوَابْ بَيْت الإحْتِمَالْ

كَنَّهَا تَاخِذْ مِنْ الرُّوْح ضِلْعٍ تِصْعَدِهْ

وِ الطِّرِيْق السَّمْح مَا يِنْقِطِعْ بِالْإحْتِيَالْ

لَوْ مِشَقَّةْ مِنْ يِسِيْرِهْ بِرَعْشه وِ رْعَدِهْ

الْمِهِمّ الصِّدْق يِبْقَى رِصِيْد وْرَاسْ مَالْ



مِنْ عِطَانَا الصِّدْق لِلصِّدْق يَبْشِرْ بِسْعَدِهْ