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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: فاطمة ناصر

بَحْر الْخَيَالْ

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غَابَتْ الضِّحْكه مِنْ الْعَامْ وِ ظْرُوْف اللِّيَالْ

                             سَوَّتْ بْصَمْتِيْ مِنْ الْهَمّ قَوْمه وِ قْعَدِهْ

الْعِيُوْن تْلِدّ وِ الْقَلْب فِيْ بَحْر الْخَيَالْ

                      مَاخِذٍ مِنْ جَرْح مَاضِيْه يَوْمٍ لِبْعَدِهْ

مَالْ غِصْن وْ طَارْ طَيْر وْ بِقَتْ رُوْس الْجِبَالْ

                      صَافَحَتْ نَوٍ يِسَرِّيْك بَرْقه وِ رْعَدِهْ

وِ الْقِصِيْد اللَّى يِجِيْ لِهْ مِنْ الضِّيْقه مِجَالْ

                      كِلْ مَا افْرِدْ لِهْ مِنْ الرُّوْح يَفْرِدْ لِيْ يَدِهْ

وْ كِلّ مَا شِلْت الإجَابِهْ عَلَى كَفّ السُّؤَالْ

                      الْحَنِيْن يْقَرِّبِهْ فِيْ غِمُوْض وْ يَبْعِدِهْ

مِنْ ظِنُوْنٍ تَكْسِرْ أبْوَابْ بَيْت الإحْتِمَالْ

                      كَنَّهَا تَاخِذْ مِنْ الرُّوْح ضِلْعٍ تِصْعَدِهْ

وِ الطِّرِيْق السَّمْح مَا يِنْقِطِعْ بِالْإحْتِيَالْ

                      لَوْ مِشَقَّةْ مِنْ يِسِيْرِهْ بِرَعْشه وِ رْعَدِهْ

الْمِهِمّ الصِّدْق يِبْقَى رِصِيْد وْرَاسْ مَالْ

                      مِنْ عِطَانَا الصِّدْق لِلصِّدْق يَبْشِرْ بِسْعَدِهْ

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