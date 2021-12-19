لَفْتَةْ طِيْب

ت + ت - الحجم الطبيعي

الصَّبر سِجْنِيْ وِ الْمِوَاعِيْد حِرَّاسْ

وْتَعَامِلِيْ مَعْ الْوِعُوْد إحْتَرَفْتِهْ

إن طَافِنِيْ شَيٍ مِنْ الْوَقْت لا بَاسْ



بَاكِرْ يِدُوْر الْوَقْت وَ آقُوْل: طِفْتِهْ

عِنْدِيْ قَنَاعَاتْ وْ أمَلْ مَا لِهْ قْيَاسْ

أكْثَرْ مِنْ الْعِمْر الِّذِيْ قِدْ ذَرَفْتِهْ

مَا بَيْن صَمْت إحْسَاسْ وِ مْصَارَعْ إحْسَاسْ



عَرَفْت كَيْف آعَايِشْ.. اللَّى عَرَفْتِهْ

وِ شْعُوْب الارْض أشْكَالْ وَ الْوَانْ وَ اجْنَاسْ

وِ الْكِلّ يَحْمِلْ فِكر لَوْ مَا كِشَفْتِهْ

أحْيَانْ حَتَّى (شِكْرَاً) تْزَعِّلْ النَّاسْ..!

إنْ صَارْ مَا لِلطِّيْب فِيْ النَّاسْ لَفْتِهْ

رَاجِعْ مَبَادِيْك الأصِيْلِهْ فِـــ.. كِرَّاسْ



يِمْكِنْ تِرَجِّعْ فِيْه شَيٍ حِذَفْتِهْ