شعر: سعيد بن طميشان
لَفْتَةْ طِيْب
الصَّبر سِجْنِيْ وِ الْمِوَاعِيْد حِرَّاسْ
وْتَعَامِلِيْ مَعْ الْوِعُوْد إحْتَرَفْتِهْ
إن طَافِنِيْ شَيٍ مِنْ الْوَقْت لا بَاسْ
بَاكِرْ يِدُوْر الْوَقْت وَ آقُوْل: طِفْتِهْ
عِنْدِيْ قَنَاعَاتْ وْ أمَلْ مَا لِهْ قْيَاسْ
أكْثَرْ مِنْ الْعِمْر الِّذِيْ قِدْ ذَرَفْتِهْ
مَا بَيْن صَمْت إحْسَاسْ وِ مْصَارَعْ إحْسَاسْ
عَرَفْت كَيْف آعَايِشْ.. اللَّى عَرَفْتِهْ
وِ شْعُوْب الارْض أشْكَالْ وَ الْوَانْ وَ اجْنَاسْ
وِ الْكِلّ يَحْمِلْ فِكر لَوْ مَا كِشَفْتِهْ
أحْيَانْ حَتَّى (شِكْرَاً) تْزَعِّلْ النَّاسْ..!
إنْ صَارْ مَا لِلطِّيْب فِيْ النَّاسْ لَفْتِهْ
رَاجِعْ مَبَادِيْك الأصِيْلِهْ فِـــ.. كِرَّاسْ
يِمْكِنْ تِرَجِّعْ فِيْه شَيٍ حِذَفْتِهْ