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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: سعيد بن طميشان

لَفْتَةْ طِيْب

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الصَّبر سِجْنِيْ وِ الْمِوَاعِيْد حِرَّاسْ

                         وْتَعَامِلِيْ مَعْ الْوِعُوْد إحْتَرَفْتِهْ

إن طَافِنِيْ شَيٍ مِنْ الْوَقْت لا بَاسْ

                   بَاكِرْ يِدُوْر الْوَقْت وَ آقُوْل: طِفْتِهْ

عِنْدِيْ قَنَاعَاتْ وْ أمَلْ مَا لِهْ قْيَاسْ

                  أكْثَرْ مِنْ الْعِمْر الِّذِيْ قِدْ ذَرَفْتِهْ

مَا بَيْن صَمْت إحْسَاسْ وِ مْصَارَعْ إحْسَاسْ

                  عَرَفْت كَيْف آعَايِشْ.. اللَّى عَرَفْتِهْ

وِ شْعُوْب الارْض أشْكَالْ وَ الْوَانْ وَ اجْنَاسْ

                  وِ الْكِلّ يَحْمِلْ فِكر لَوْ مَا كِشَفْتِهْ

أحْيَانْ حَتَّى (شِكْرَاً) تْزَعِّلْ النَّاسْ..!

                  إنْ صَارْ مَا لِلطِّيْب فِيْ النَّاسْ لَفْتِهْ

رَاجِعْ مَبَادِيْك الأصِيْلِهْ فِـــ.. كِرَّاسْ

                  يِمْكِنْ تِرَجِّعْ فِيْه شَيٍ حِذَفْتِهْ

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