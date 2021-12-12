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لا تَكْتِبِيْنِي غَيْم تِمْسَحْنِيْ الرِّيْح

وْ لا تَرْسِمِيْنِيْ مِرْكَبْ .. أنْسَى الشِّوَاطِيْ

يَا مِنْ هِدَبْ عَيْنِكْ لِقَلْبِيْ مَرَاجِيْح

وَ افْرِشْ تَحَتْهَا عَنْ جِبِيْنِكْ بِسَاطِيْ

أمْشِيْ .. وَ انَا اللَّى لَوْ تِعَثَّرْتِيْ آطِيْح..!



وْ هِيْ لِكْ حِرُوْفِيْ .. بَسْ خَلِّيْ نِقَاطِيْ

يَا كِثِرْ بِيْبَانِيْ وْ قِلّ الْمِفَاتِيْح..!

وْ لا نِيْب حَتَّى لَوْ أبِيْ الْبِعْد سَاطِيْ

وَيْنِكْ..؟ .. تِعِبْت أسْألْ عَنْ النَّرْجِسْ الشِّيْح

وَيْنِكْ..؟ .. تَعَلَّتْ قَاعْ وِ السَّقْف وَاطِيْ

فِكِّيْ أزَارِيْر الْحَكِيْ وِدِّيْ آصِيْح..!

لا شَكّ أخَافْ يْشِقّ صَوْتِيْ خِيَاطِيْ

يَا دَمْعِتَيْن الثَّلْج يَوْم ابْتِدَا يْسِيْح



جِيْت أجْلِدِكْ وَ ادْمَتْ كِتُوْفِيْ سِيَاطِيْ..!

وِ انْ قِلْت: أحِبِّكْ .. وَ اجْمَلْ الْحِبّ تَلْمِيْح

مَا فَكّ سَجَّانْ الْمَحَبّهْ رِبَاطِيْ

كِذَا .. كِذَا .. نَامَتْ عِيُوْن الْمِجَارِيْح

كِذَا إبْتِدَا بِكْ يَا الْجِرُوْح ارْتِبَاطِيْ

وْ لا تَكْتِبِيْنِيْ غَيْم تِشْرَبْنِيْ الرِّيْح



وْ لا تَرْسِمِيْنِيْ مِرْكَبْ أظْمَا شِوَاطِيْ