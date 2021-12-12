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شعر: عبدالمحسن بن سعيد

أزَارِيْر الْحَكِيْ

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لا تَكْتِبِيْنِي غَيْم تِمْسَحْنِيْ الرِّيْح

                       وْ لا تَرْسِمِيْنِيْ مِرْكَبْ .. أنْسَى الشِّوَاطِيْ

يَا مِنْ هِدَبْ عَيْنِكْ لِقَلْبِيْ مَرَاجِيْح

                  وَ افْرِشْ تَحَتْهَا عَنْ جِبِيْنِكْ بِسَاطِيْ

أمْشِيْ .. وَ انَا اللَّى لَوْ تِعَثَّرْتِيْ آطِيْح..!

                  وْ هِيْ لِكْ حِرُوْفِيْ .. بَسْ خَلِّيْ نِقَاطِيْ

يَا كِثِرْ بِيْبَانِيْ وْ قِلّ الْمِفَاتِيْح..!

                  وْ لا نِيْب حَتَّى لَوْ أبِيْ الْبِعْد سَاطِيْ

وَيْنِكْ..؟ .. تِعِبْت أسْألْ عَنْ النَّرْجِسْ الشِّيْح

                  وَيْنِكْ..؟ .. تَعَلَّتْ قَاعْ وِ السَّقْف وَاطِيْ

فِكِّيْ أزَارِيْر الْحَكِيْ وِدِّيْ آصِيْح..!

                  لا شَكّ أخَافْ يْشِقّ صَوْتِيْ خِيَاطِيْ

يَا دَمْعِتَيْن الثَّلْج يَوْم ابْتِدَا يْسِيْح

                  جِيْت أجْلِدِكْ وَ ادْمَتْ كِتُوْفِيْ سِيَاطِيْ..!

وِ انْ قِلْت: أحِبِّكْ .. وَ اجْمَلْ الْحِبّ تَلْمِيْح

                  مَا فَكّ سَجَّانْ الْمَحَبّهْ رِبَاطِيْ

كِذَا .. كِذَا .. نَامَتْ عِيُوْن الْمِجَارِيْح

                  كِذَا إبْتِدَا بِكْ يَا الْجِرُوْح ارْتِبَاطِيْ

وْ لا تَكْتِبِيْنِيْ غَيْم تِشْرَبْنِيْ الرِّيْح

                  وْ لا تَرْسِمِيْنِيْ مِرْكَبْ أظْمَا شِوَاطِيْ

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