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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: خالد القصيري

مَعْزُوْفَةْ الطَّيْش

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مَعْزُوْفَةْ الطَّيْش عَزْفِكْ لَوْ هُوْ اسْلامِيْ

                        قِطَفْت مِنْ جَنَّةْ الإحْسَاسْ تِفَّاحه

الْوَقْت شَخْبَطْ عَلَى كِرَّاسَةْ أحْلامِيْ

                  وْ مَا فِيْ حَقِيْبَةْ حِظُوْظِيْ أيّ مَسَّاحه

مَكْيَجْت وَجْه الأمَالْ بْرِيْشَةْ آلامِيْ..!

                  وِ الصَّبر قَبْل أبْلَعه بَلَعْت مِفْتَاحه

مِرَايَةْ الْحِزن تَعْكِسْ صُوْرَةْ أيَّامِيْ

                  وِ عْيُوْن الاقْدَارْ: سَرَّاقه وْ مِتْرَاحه

الْمَاضِيْ مْن الْعِمِرْ مَا زَالْ قِدَّامِيْ..!

                  فِيْ مَسْرَحْ الْبَالْ يَعْرِضْ سِيْرَةْ أفْرَاحه

لِلذِّكْرِيَاتْ الْجِدِيْدِهْ: عَقل مِتْعَامِيْ..!

                  وْ لِلذِّكْرِيَاتْ الْقِدِيْمِهْ: عَيْن لَمَّاحه..!

فِيْ سِكَّةْ التَّيْه أدَوِّرْ قِبْلَةْ أقْدَامِيْ

                  وِ اللَّيْل سَادِنْ يِلِفّ الأرْض بِوْشَاحه

يَامَا رِشَفْت الْوَعِيْ مِنْ كَاسَةْ أوْهَامِيْ..!

                  وْ يَامَا بِحِضْن التَّعَبْ حَسَّيْت بِالرَّاحه

أبُوْس عَيْن الْجِرُوْح بْشِفَّةْ إلْهَامِيْ

                  وَ اقْتِلْ شِعُوْر الْخَجَلْ وَ ارْقِصْ عَلَى جْرَاحه

شَاعِرْ نِزَعْت الثِّقِهْ حَتَّى مِنْ اقْلامِيْ..!

                  أرَتِّلْ مْن الشِّعِرْ وَ انْفِثْ عَلَى السَّاحه

مِنْ قَبل يِجْرَحْ ضِمِيْرِيْ مِشْرَطْ أحْكَامِيْ

                  مُؤْمِنْ بَأنّ (التِّسَامِحْ) لِلْعِمِرْ وَاحه

أكْسِرْ رِمَاحْ الظِّنُوْن بْصَبْرِيْ السَّامِيْ

                  وْ بِيْض النِّوَايَا (مِبَاخِرْ) رُوْح فَوَّاحه

عَلَى كِثِرْ مَا سِقَى غَيْم السِّفَرْ ظَامِيْ

                  لِقَيْت فِيْ (الْعِزْلِهْ) أصْدَقْ وَ آمَنْ سْيَاحه

وْ مِنْ بَصْمَةْ الْعَقل مَا هِيْ بَصْمَةْ إبْهَامِيْ

                  يَكْسِبْ حِرُوْب الْحَكِيْ مِنْ صَمْتِهْ سْلاحه

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