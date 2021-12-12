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مَعْزُوْفَةْ الطَّيْش عَزْفِكْ لَوْ هُوْ اسْلامِيْ

قِطَفْت مِنْ جَنَّةْ الإحْسَاسْ تِفَّاحه

الْوَقْت شَخْبَطْ عَلَى كِرَّاسَةْ أحْلامِيْ

وْ مَا فِيْ حَقِيْبَةْ حِظُوْظِيْ أيّ مَسَّاحه

مَكْيَجْت وَجْه الأمَالْ بْرِيْشَةْ آلامِيْ..!

وِ الصَّبر قَبْل أبْلَعه بَلَعْت مِفْتَاحه

مِرَايَةْ الْحِزن تَعْكِسْ صُوْرَةْ أيَّامِيْ

وِ عْيُوْن الاقْدَارْ: سَرَّاقه وْ مِتْرَاحه

الْمَاضِيْ مْن الْعِمِرْ مَا زَالْ قِدَّامِيْ..!

فِيْ مَسْرَحْ الْبَالْ يَعْرِضْ سِيْرَةْ أفْرَاحه

لِلذِّكْرِيَاتْ الْجِدِيْدِهْ: عَقل مِتْعَامِيْ..!

وْ لِلذِّكْرِيَاتْ الْقِدِيْمِهْ: عَيْن لَمَّاحه..!

فِيْ سِكَّةْ التَّيْه أدَوِّرْ قِبْلَةْ أقْدَامِيْ

وِ اللَّيْل سَادِنْ يِلِفّ الأرْض بِوْشَاحه

يَامَا رِشَفْت الْوَعِيْ مِنْ كَاسَةْ أوْهَامِيْ..!

وْ يَامَا بِحِضْن التَّعَبْ حَسَّيْت بِالرَّاحه

أبُوْس عَيْن الْجِرُوْح بْشِفَّةْ إلْهَامِيْ

وَ اقْتِلْ شِعُوْر الْخَجَلْ وَ ارْقِصْ عَلَى جْرَاحه

شَاعِرْ نِزَعْت الثِّقِهْ حَتَّى مِنْ اقْلامِيْ..!

أرَتِّلْ مْن الشِّعِرْ وَ انْفِثْ عَلَى السَّاحه

مِنْ قَبل يِجْرَحْ ضِمِيْرِيْ مِشْرَطْ أحْكَامِيْ

مُؤْمِنْ بَأنّ (التِّسَامِحْ) لِلْعِمِرْ وَاحه

أكْسِرْ رِمَاحْ الظِّنُوْن بْصَبْرِيْ السَّامِيْ

وْ بِيْض النِّوَايَا (مِبَاخِرْ) رُوْح فَوَّاحه

عَلَى كِثِرْ مَا سِقَى غَيْم السِّفَرْ ظَامِيْ



لِقَيْت فِيْ (الْعِزْلِهْ) أصْدَقْ وَ آمَنْ سْيَاحه

وْ مِنْ بَصْمَةْ الْعَقل مَا هِيْ بَصْمَةْ إبْهَامِيْ



يَكْسِبْ حِرُوْب الْحَكِيْ مِنْ صَمْتِهْ سْلاحه