شعر: حمود البغيلي
تِصَارِيْف دِنْيَا
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هَاكْ السِّنِهْ يَوْم الْمَلامه تَعَدَّاكْ
حِبِّكْ تِصَوَّرْتِهْ بِقَلْبِيْ فِرِيْضه
خَلَّيْت كِلّ اللَّى مَلَكْتِهْ فِدَايَاكْ
وَ ارْخَصْت رُوْحٍ مِنْ غَرَامِكْ مِرِيْضه
وِ الْيَوْم يَوْم انِّكْ تِنَاسَيْت مَا جَاكْ
صِحْبَتْك صَارَتْ فِيْ حَيَاتِيْ غِمِيْضه
صَحِيْح هَلَّتْ دَمْعِتِيْ يَوْم فَرْقَاكْ
لكِنْ تَرَى الدِّنْيَا طِوِيْلِهْ.. عِرِيْضه
لا يَمْكِنْ أخْضَعْ لِكْ وْ لا يَمْكِنْ أنْسَاكْ..!
لَوْ كَانْ قَلْبِيْ بِعْد شَوْفِكْ يِغِيْظه
أبَاتْرِكِهْ يِدْلَهْ وْ يِسْلَى بْذِكْرَاكْ
وَ اجَنِّبِهْ دَرْب النِّفُوْس الْبِغِيْضه
وْ يَا قَلْب لا تِجْزَعْ تِصَارِيْف دِنْيَاكْ
كَمْ شَتِّتَتْ نَاسٍ مِنْ اوَّلْ حِظِيْظه