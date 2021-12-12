تِصَارِيْف دِنْيَا

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هَاكْ السِّنِهْ يَوْم الْمَلامه تَعَدَّاكْ

حِبِّكْ تِصَوَّرْتِهْ بِقَلْبِيْ فِرِيْضه

خَلَّيْت كِلّ اللَّى مَلَكْتِهْ فِدَايَاكْ

وَ ارْخَصْت رُوْحٍ مِنْ غَرَامِكْ مِرِيْضه

وِ الْيَوْم يَوْم انِّكْ تِنَاسَيْت مَا جَاكْ

صِحْبَتْك صَارَتْ فِيْ حَيَاتِيْ غِمِيْضه

صَحِيْح هَلَّتْ دَمْعِتِيْ يَوْم فَرْقَاكْ

لكِنْ تَرَى الدِّنْيَا طِوِيْلِهْ.. عِرِيْضه

لا يَمْكِنْ أخْضَعْ لِكْ وْ لا يَمْكِنْ أنْسَاكْ..!

لَوْ كَانْ قَلْبِيْ بِعْد شَوْفِكْ يِغِيْظه

أبَاتْرِكِهْ يِدْلَهْ وْ يِسْلَى بْذِكْرَاكْ

وَ اجَنِّبِهْ دَرْب النِّفُوْس الْبِغِيْضه

وْ يَا قَلْب لا تِجْزَعْ تِصَارِيْف دِنْيَاكْ



كَمْ شَتِّتَتْ نَاسٍ مِنْ اوَّلْ حِظِيْظه