تَجْدِيْد عَهْد

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لا نَاضْ بَرْق الْحِيَا اللَّى جَدَّدْ عْهُوْده

تِشْتَاقْ رُوْحٍ هِمُوْم الْوَقْت تَتْعِبْهَا

يَا اللّه بْرِزْقٍ نِبَاهِيْ فِيْه مِنْ زَوْده

رِزْقٍ يِسِرّ النِّظَرْ وِ النَّفْس يَطْرِبْهَا

مَا تِشْبَهْ إلاَّ الرِّوَاسِيْ مِقْدِمْ حْدُوْده

فِيْ سَاعِةٍ لِلْمِسَا تَشِّرْ عِقَارِبْهَا

وَسْمِيِّةٍ سَاقْهَا الرَّحْمن مِنْ جُوْده

عَلَى ثَرَى دِيْرِتِيْ تَنْثِرْ سِكَايِبْهَا

سَحَّابْهَا لا تَرَادَمْ تَرْزِمْ رْعُوْده

وْ بَرَّاقْهَا لا كِشَفْ كَنِّهْ يِلاعِبْهَا

يَا صَوْت هَتَّانْهَا اللَّى زَانْ بِرْكُوْده

وِشْلَوْن يِشْرَحْ غَلاهَا يَا عَجَايِبْهَا

يِخْضَرّ لَوْن الْوَرَقْ يَوْم ارْتِوَى عُوْده

وْ تَزْهِرْ فِيَاضْ الْعِذِيِّهْ عِقب صَيِّبْهَا

وِ الْجَوّ عِقْب الصُّفَا لا مَرِّتِهْ نَوْده



كَنِّهْ مِنْ الْوَجْد وِاللَّهْفِهْ يِعَاتِبْهَا

وَ آمَالْنَا .. فِيْ رِجَا الْخَلاَّقْ مَعْقُوْده



رَبٍ لِهْ الْمِلْك وِ الأقْدَارْ .. يَكْتِبْهَا