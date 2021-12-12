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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: بروق بدويّة

تَجْدِيْد عَهْد

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لا نَاضْ بَرْق الْحِيَا اللَّى جَدَّدْ عْهُوْده

                     تِشْتَاقْ رُوْحٍ هِمُوْم الْوَقْت تَتْعِبْهَا

يَا اللّه بْرِزْقٍ نِبَاهِيْ فِيْه مِنْ زَوْده

               رِزْقٍ يِسِرّ النِّظَرْ وِ النَّفْس يَطْرِبْهَا

مَا تِشْبَهْ إلاَّ الرِّوَاسِيْ مِقْدِمْ حْدُوْده

               فِيْ سَاعِةٍ لِلْمِسَا تَشِّرْ عِقَارِبْهَا

وَسْمِيِّةٍ سَاقْهَا الرَّحْمن مِنْ جُوْده

               عَلَى ثَرَى دِيْرِتِيْ تَنْثِرْ سِكَايِبْهَا

سَحَّابْهَا لا تَرَادَمْ تَرْزِمْ رْعُوْده

               وْ بَرَّاقْهَا لا كِشَفْ كَنِّهْ يِلاعِبْهَا

يَا صَوْت هَتَّانْهَا اللَّى زَانْ بِرْكُوْده

               وِشْلَوْن يِشْرَحْ غَلاهَا يَا عَجَايِبْهَا

يِخْضَرّ لَوْن الْوَرَقْ يَوْم ارْتِوَى عُوْده

               وْ تَزْهِرْ فِيَاضْ الْعِذِيِّهْ عِقب صَيِّبْهَا

وِ الْجَوّ عِقْب الصُّفَا لا مَرِّتِهْ نَوْده

               كَنِّهْ مِنْ الْوَجْد وِاللَّهْفِهْ يِعَاتِبْهَا

وَ آمَالْنَا .. فِيْ رِجَا الْخَلاَّقْ مَعْقُوْده

               رَبٍ لِهْ الْمِلْك وِ الأقْدَارْ .. يَكْتِبْهَا

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