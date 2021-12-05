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رَوَّحَنْ خَمْسِيْن عَامْ وَاقْبَلَنْ خَمْسِيْن عَامْ

يَا وِطَنْ مَاضِيْه يَعْكِسْ فَخَرْ مِسْتَقْبله

سِيْرِتِكْ بَنَّةْ (قِنَادْ).. نَفْحِتِكْ رِيْحَةْ (خِزَامْ)



وْمَهْرتِكْ شَقْرَا وْغَرَّا نَحَرْ وِمْحَجِّله

يَا (إمَارَاتْ) النِّقَا وِالْمَحَبّهْ وِالسَّلامْ



يَا ثَرَى فَوْق الثِّريَّا تَعَلَّى مَنْزِله

أسْمِكْ اللَّى يُوْقَفْ الْكَوْن لاجْلِهْ بِاحْتَرَامْ

زَايِدٍ مِنْ زَوْد (زَايِدْ) وْ لا احَدْ يِجْهَله

قَادِتِكْ تَاجْ الْفَخَرْ صَفْوَةْ شْيُوْخ ٍ كِرَامْ

وْشَعْبِكْ أسْيَادْ الْوَلا وِالْحَزِمْ وِالْمَرْجِله

مَا نِمِدّ إلاَّ جِزِيْل.. مَا نِرُوْم إلاَّ سَنَامْ

فَالنا لِلزِّعْفِرَانْ كَاسِبِيْن الأوِّله

مِنْ خَلَقْنَا اللّه وْنِحْنَا عِزِيْزِيْن الْمِقَامْ



نَحْشِمْ الْوَافِيْ وْحِقْد الرِّدِيْ مَا نَحْفِله

حِنْ مَقَابِيْس الضِّيَا فِيْ دِيَاجِيْر الظَّلامْ

وِالنِّجُوْم الْهَاديه وِالْغِيُوْم الْمِهْطِله

نَهْجِنَا نَهْج الْوِفَا وِالْخِطَى نَحْو الأمَامْ

مِنْ عِزُوْم الْمَاضِيه نِحْتِزِمْ لِلْمِقْبِله

مَجْدِنَا خَمْسِيْن عَامْ.. وْنَرْضِفه خَمْسِيْن عَامْ



وْمِنْ فَخَرْ مَاضِيْه نَبْنِيْ فَخَرْ مِسْتَقْبله