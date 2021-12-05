غَرَامْ الْمِسْتَحِيْل

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بمناسبة اليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد

نَسْرِجْ الرِّيْح مِنْ خَمْسِيْن عَامْ

وِالأشِدِّهْ عَلَى ظْهُوْر النِّجُوْم

نِرْتِقِيْ مِنْ سَنَامْ إلَى سَنَامْ

نَعْزِلْ الشِّهْب وِنْحِطّ الْوِسُوْم

فِيْ الْفِضَا لِلْعَرَبْ نَنْصِبْ خِيَامْ



وِ(النِّجِرْ) صَوْت تَارِيْخ وْسِلُوْم

مَا نِشُوْف الصِّعَابْ إلاَّ مَرَامْ

وْ لا تِرُوْم الظَّفِرْ غَيْر الْقِرُوْم

عِنْدَنَا الْمِسْتَحِيْل أصْلاً غَرَامْ

وْرَقْم وَاحِدْ.. لِغَيْرِهْ مَا نِشُوْم

مِنْ عِزَانَا عِزِيْز وْ لا يِضَامْ

وْمِنْ لِفَانَا مْوَجَّبْ وِمْحَشُوْم

شَيْخِنَا يَا (خِلِيْفِهْ) يَا الْحِسَامْ



دُوْنِكْ أرْوَاحْنَا وَقْت اللِّزُوْم

وِ(الإمَارَاتْ) فِيْ أمْن وْسَلامْ



نَحْمِدْ اللّه تْعَيِّدْ كِلّ يَوْم