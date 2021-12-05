الْبِسَاطْ الْحَرِير

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وَاللّه وْزَانَتْ الدِّنْيَا بْعِيْنِيْ كِثِيْر

لَيْت قَلْبِيْ مِنْ اوَّلْ مَا كِبَرْت انْسَرَقْ

أثْر الايَّامْ وَانَا اجْرَحْ وَادَاوِيْ وَاغِيْر



أجْمَلْ مْن انِّيْ أعْمَلْ وَاجْتِهِدْ وَآعَرِقْ..!

يَا شِبِيْه الْغِزَالْ الْجَافِلْ الْمِسْتِذِيْر

شَرْهَةْ الْحِبِرْ مَا تِلْحَقْ بِيَاضْ الْوَرَقْ

دَامْ حِنَّا عَلَى بَرّ الأمَانْ.. إسْتِخِيْر

قَبِلْ نَرْمِيْ بَعَضْنَا فِيْ الْبَحَرْ وِنْغَرِقْ

لا تِعَلِّقْنِيْ أكْثَرْ فِيْ الْبِسَاطْ الْحَرِيْر

الْبِسَاطْ الْحَرِيْر مْن الزَّعَلْ يِحْتِرِقْ..!

إنْت نَاوِيْ تِطَوِّلْهَا مَعِيْ لِلأخِيْر



وِالاَّ نَاوِيْ عَلَى اوَّلْ مِفْتَرَقْ.. نِفْتِرِقْ