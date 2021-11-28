صِرَاعْ الْحَيَاةْ

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جَرْهَدْ الْبِيْد.. مَا وِدِّكْ تِكَرَّمْ عَلَيِّهْ..؟

وْ تَقْسِمْ لْضِيْق صَدْرِيْ مِنْ رِحَابِكْ مِسَاحه

مَا أبِيْ مِنْ رِحَابِكْ غَيْر مِقْدَارْ فَيِّهْ

وِدِّيْ آخِذْ مِنْ (صْرَاعْ الْحَيَاةْ) إسْتَرَاحه

خَاضْ قَلْبِيْ صِرَاعَاتْ وْ مَعَارِكْ قِوِيِّهْ

كْسَرَتْ كَاحِلْ حْصَانِهْ وْ طَشَّتْ سِلاحه

وْ عَادْ يَحْمِلْ أثَرْ خَيْبَاتِهْ (الْعَاطِفِيِّهْ)



بَعْد.. مَا تَمّ تَعْذِيْبِهْ وْ فَكَّوْا سَرَاحه

جَا لْهُمْ بِالْوِرُوْد.. وْ جَوْه بِالْبِنْدِقِيِّهْ..!

وِ رْحِلُوْا وِ تْرِكُوْه مْعَفَّرٍ فِيْ جِرَاحه

وْ كِلّ مَا هَبّ رِيْح.. وْ نَاحَتْ (الرَّاعِبِيِّهْ)

قَالْ: لَيْت الدِّرُوْب اللَّى تَهَيَّتْ مِبَاحه

أشْهَدْ انّ الْمِفَارَقْ (لَيْلِةٍ سَرْمِدِيِّهْ)

مِنْ سَهَرْهَا تَبِيْ تَبْطِيْ عَلَيْه بْصِبَاحه

الْمِحِبِّيْن دَايِمْ لِلْمِبَادِيْ ضِحِيِّهْ

وِ الْبِشَرْ يَجْعِلُوْن (الْحِبّ) لِلْحَرْب سَاحه

لَيْت قَلْبِيْ خَذَا مِنْ (وِلْف نَجْد الْعِذِيِّهْ)



الصَّبِرْ وِ اتِّسَاعْ الإفْق.. وِ الإنْشَرَاحه