شعر: خالد الوشاحي
صِحْبَةْ سِهَادْ
بِلَيَّا رُوْح عَالِقْ فِيْ جِسَدْ وَاهِيْ بِلَيَّا ظِلّ
هِنَا مَسْجُوْن وْ أعْضَائِيْ قِيُوْد وْ جِلْدِيْ الْحِرَّاسْ..!
أنَا كَيْف أبْتِعِدْ عَنِّيْ وْ وَيْن أهْرِبْ وْ كَيْف أنْسَلّ..؟
مِنْ يْدَيْن الْجِرُوْح وْ قَسْوَةْ الذِّكْرَى وْ كِثْر الْيَاسْ
مِدِيْن لْوِحْدِتِيْ لا صَحْب حَوْلِيْ.. لا وِطَنْ.. لا خِلّ
مِجَرَّدْ مِنْ شِعُوْرِيْ بِالْحَيَاةْ.. وْ مِعْدَمْ الإحْسَاسْ
كِلَتْنِيْ حِيْرِتِيْ وِ اللَّيْل مِنْ صِحْبَةْ سِهَادِيْ مَلّ
تِحَاصِرْنَا الظِّنُوْن الْمِتْعِبِهْ وِ الْمَوْت وِ الْوِسْوَاسْ
كِتَمْت مْن الْقَهَرْ مَا عَاثْ فِيْ صَدْرِيْ فِسَادْ.. وْ ظَلّ
جَمِرْ يَحْرِقْ مَعَالِيْق الْفُؤَادْ وْ يَحْرِقْ الأنْفَاسْ
عَرَفْت الْجَرْح.. لكِنْ بِالْمِقَابِلْ مَا عَرَفْت الْغِلّ
أذَوْنِيْ نَاسْ.. لكِنْ مَا قِدَرْت أُؤْذِيْ قِلُوْب النَّاسْ
وْ مَرّ الْحِزِنْ: تَخْطِفْنِيْ يِدَيْنِهْ مِنْ يِدَيْن الْكِلّ
وْ مَاتَتْ رُوْح وِ تْشَظَّى شِعُوْر وْ إنْعِدَمْ إحْسَاسْ