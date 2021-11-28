صِحْبَةْ سِهَادْ

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بِلَيَّا رُوْح عَالِقْ فِيْ جِسَدْ وَاهِيْ بِلَيَّا ظِلّ

هِنَا مَسْجُوْن وْ أعْضَائِيْ قِيُوْد وْ جِلْدِيْ الْحِرَّاسْ..!

أنَا كَيْف أبْتِعِدْ عَنِّيْ وْ وَيْن أهْرِبْ وْ كَيْف أنْسَلّ..؟



مِنْ يْدَيْن الْجِرُوْح وْ قَسْوَةْ الذِّكْرَى وْ كِثْر الْيَاسْ

مِدِيْن لْوِحْدِتِيْ لا صَحْب حَوْلِيْ.. لا وِطَنْ.. لا خِلّ



مِجَرَّدْ مِنْ شِعُوْرِيْ بِالْحَيَاةْ.. وْ مِعْدَمْ الإحْسَاسْ

كِلَتْنِيْ حِيْرِتِيْ وِ اللَّيْل مِنْ صِحْبَةْ سِهَادِيْ مَلّ

تِحَاصِرْنَا الظِّنُوْن الْمِتْعِبِهْ وِ الْمَوْت وِ الْوِسْوَاسْ

كِتَمْت مْن الْقَهَرْ مَا عَاثْ فِيْ صَدْرِيْ فِسَادْ.. وْ ظَلّ



جَمِرْ يَحْرِقْ مَعَالِيْق الْفُؤَادْ وْ يَحْرِقْ الأنْفَاسْ

عَرَفْت الْجَرْح.. لكِنْ بِالْمِقَابِلْ مَا عَرَفْت الْغِلّ



أذَوْنِيْ نَاسْ.. لكِنْ مَا قِدَرْت أُؤْذِيْ قِلُوْب النَّاسْ

وْ مَرّ الْحِزِنْ: تَخْطِفْنِيْ يِدَيْنِهْ مِنْ يِدَيْن الْكِلّ

وْ مَاتَتْ رُوْح وِ تْشَظَّى شِعُوْر وْ إنْعِدَمْ إحْسَاسْ