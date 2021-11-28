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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: خالد الوشاحي

صِحْبَةْ سِهَادْ

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بِلَيَّا رُوْح عَالِقْ فِيْ جِسَدْ وَاهِيْ بِلَيَّا ظِلّ

                        هِنَا مَسْجُوْن وْ أعْضَائِيْ قِيُوْد وْ جِلْدِيْ الْحِرَّاسْ..!

أنَا كَيْف أبْتِعِدْ عَنِّيْ وْ وَيْن أهْرِبْ وْ كَيْف أنْسَلّ..؟

                  مِنْ يْدَيْن الْجِرُوْح وْ قَسْوَةْ الذِّكْرَى وْ كِثْر الْيَاسْ

مِدِيْن لْوِحْدِتِيْ لا صَحْب حَوْلِيْ.. لا وِطَنْ.. لا خِلّ

                  مِجَرَّدْ مِنْ شِعُوْرِيْ بِالْحَيَاةْ.. وْ مِعْدَمْ الإحْسَاسْ

كِلَتْنِيْ حِيْرِتِيْ وِ اللَّيْل مِنْ صِحْبَةْ سِهَادِيْ مَلّ

                  تِحَاصِرْنَا الظِّنُوْن الْمِتْعِبِهْ وِ الْمَوْت وِ الْوِسْوَاسْ

كِتَمْت مْن الْقَهَرْ مَا عَاثْ فِيْ صَدْرِيْ فِسَادْ.. وْ ظَلّ

                  جَمِرْ يَحْرِقْ مَعَالِيْق الْفُؤَادْ وْ يَحْرِقْ الأنْفَاسْ

عَرَفْت الْجَرْح.. لكِنْ بِالْمِقَابِلْ مَا عَرَفْت الْغِلّ

                  أذَوْنِيْ نَاسْ.. لكِنْ مَا قِدَرْت أُؤْذِيْ قِلُوْب النَّاسْ

وْ مَرّ الْحِزِنْ: تَخْطِفْنِيْ يِدَيْنِهْ مِنْ يِدَيْن الْكِلّ

                  وْ مَاتَتْ رُوْح وِ تْشَظَّى شِعُوْر وْ إنْعِدَمْ إحْسَاسْ

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