الْحِظُوظ العنيدة

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مِصِيْر الْقَلْب يِتْنَاسَى وْ لا بِدّ الْجِرُوْح تْرُوْح

وْ تَسْكِتْ بَعْض أحْزَانِيْ وْ يَنْطِقْ سِعْدِيْ الصَّامِتْ

حَرَامْ آعِيْش مِتْفَائِلْ.. حَرَامْ أجْمَعْ بِقَايَا رُوْح

حَرَامْ آصَحِّيْ آمَالٍ وَرَا الأضْلاعْ قِدْ نَامَتْ

تِعِبْت آقُوْل أنَا مَجْرُوْح أنَا مَجْرُوْح أنَا مَجْرُوْح



أنَا مَجْرُوْح.. وِ حْظُوْظِيْ تَعَانِدْنِيْ وْ لا قَامَتْ

أذُوْق (الْمُرّ) فِــــــ .. سْكَاتِيْ وَ اذُوْق (الْحَنْظله) فِيْ الْبَوْح



وَ اشُوْف الْمَوْت لا مِنِّيْ ذِكِرْت أيَّامْ مَا دَامَتْ

طِمُوْحَاتِيْ أدَوِّرْهَا.. لِقَيْت أصْغَرْ طِمُوْح يْنُوْح

كِسِيْر وْ مِنْزِوِيْ.. خَايِفْ تِمِيْتِهْ نَظْرَةْ الشَّامِتْ

وْ سِمَايْ اللَّى بِرُوْق السِّعْد فِيْهَا مِنْ سِنِيْن تْلُوْح



كِسَتْهَا غَيْمَةْ الْفَرْقَى وْ غُرْبَانْ الأسَى حَامَتْ

بِنَيْت صْرُوْح لاَحْلامِيْ.. وْ أيَّامِيْ تِهِدّ صْرُوْح



كِذَبْت وْ قِلْت: مَا رَامَتْ.. وْ لكِنْ لِلأسَفْ رَامَتْ

أنَا اهْدَيْت الزِّمَنْ بَسْمه.. وْ بَادَلْ بَسْمِتِيْ بِجْرُوْح

وْ لكِنِّيْ عَلَى رَجْوَى تِعَوِّدْ فَرْحِةٍ شَامَتْ

مِصِيْر الْحَظّ يِضْحَكْ لِيْ.. وْ لا بِدّ الْجِرُوْح تْرُوْح



وْ يَنْطِقْ سِعْدِيْ اللَّى كَمْ تَرَقَّبْتِهْ وْ هُوْ صَامِتْ..!