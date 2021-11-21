نَشْوَةْ إعْجَابْ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنْتِشِيْ مِنْ تَرْسِلْ إعْجَابِكْ

وَ احْتِفِلْ بِقْلُوْب وَلْهَانِهْ

يَسْتِطِيْب الشِّعر بَاسْبَابِكْ



وَ انْهِمِرْ فِيْ شَطّ بِسْتَانِهْ

مَا تَأجِّلْ فَرْحَةْ أحْبَابِكْ



وَاضِحْ التَّغْرِيْد عِنْوَانِهْ

يَسْبِقْ الْمِيْعَادْ تِرْحَابِكْ

تِنْفِتِحْ بِالشَّوْق بِيْبَانِهْ

وَافِيْ الْمِيْزَانْ وِ حْسَابِكْ

يَجْبِرْ الْمَكْسُوْر تِحْنَانِهْ

تِكْتِمِلْ لِيْ جِمْلَةْ إعْرَابِكْ

بِالأسِمْ وِ الْفِعل وَ ارْكَانِهْ

بِالتَّرَاسِلْ أشْغِلْ غْيَابِكْ

شَرْح رَمْز أوْ رَمْز وَ الْوَانِهْ

تَنْتِعِشْ الاشْعَارْ بِاعْجَابِكْ



وِ انْت فِيْهَا قْلُوْب وَلْهَانِهْ