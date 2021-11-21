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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: عبدالله العويس

نَشْوَةْ إعْجَابْ

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أنْتِشِيْ مِنْ تَرْسِلْ إعْجَابِكْ

                وَ احْتِفِلْ بِقْلُوْب وَلْهَانِهْ

يَسْتِطِيْب الشِّعر بَاسْبَابِكْ

            وَ انْهِمِرْ فِيْ شَطّ بِسْتَانِهْ

مَا تَأجِّلْ فَرْحَةْ أحْبَابِكْ

            وَاضِحْ التَّغْرِيْد عِنْوَانِهْ

يَسْبِقْ الْمِيْعَادْ تِرْحَابِكْ

            تِنْفِتِحْ بِالشَّوْق بِيْبَانِهْ

وَافِيْ الْمِيْزَانْ وِ حْسَابِكْ

            يَجْبِرْ الْمَكْسُوْر تِحْنَانِهْ

تِكْتِمِلْ لِيْ جِمْلَةْ إعْرَابِكْ

            بِالأسِمْ وِ الْفِعل وَ ارْكَانِهْ

بِالتَّرَاسِلْ أشْغِلْ غْيَابِكْ

            شَرْح رَمْز أوْ رَمْز وَ الْوَانِهْ

تَنْتِعِشْ الاشْعَارْ بِاعْجَابِكْ

            وِ انْت فِيْهَا قْلُوْب وَلْهَانِهْ

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