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شعر: سعيد سالم البلوشي

قَضِيَّةْ الزِّمَنْ

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كِلْ مَا انْتَهَتْ ذِكْرَاكْ تِرْجَعْ وْ تِنْعَادْ..!

                     إلَى مِتَى وِ انْتِهْ قِضِيَّةْ زِمَانِيْ..؟!

آوَدِّعْ الأعْيَادْ وَ اسْتَقْبِلْ أعْيَادْ

                     وَ اضْحَكْ وْ قَلْبِيْ مَعْ ضِلُوْعِيْ يِعَانِيْ

طَعْنَاتْ مِالْمَاضِيْ وْ طَعْنَاتٍ يْدَادْ

                وْ لا غَيْر أسَلِّيْ خَاطِرِيْ بِالأغَانِيْ

آنَقِّلْ هْمُوْمِيْ مِنْ بْلادْ لِبْلادْ

                شَنْطَةْ حِزِنْ بِيْدِيْ وْ بَعْض الأمَانِيْ

مَا قِلْت لِكْ: إنّ الزِّمَنْ مِقْبِلْ وْ صَادّ

                ثُمْ قِلْت: أنَا هذَا.. وْ هذَا مِكَانِيْ

كَلامِكْ الأوَّلْ عَلَيْك انْت يِنْعَادْ

                وْ نَبْض الدِّقَايِقْ مِنْ يِدَيْن الثِّوَانِيْ

تَدْرِيْ جِرُوْح الْعَامْ كِلْ يَوْم تِزْدَادْ

                كِلْمَا أخَيِّطْ جَرْح.. فَتَّقْت ثَانِيْ..!

وْ تَحْت الْمَحَانِيْ لَوْ يِحَطّ لْيِهْ ضْمَادْ

                مَا بِهْ ضِمَادْ يْفِيْد تَحْت الْمَحَانِيْ

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