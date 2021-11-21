قَضِيَّةْ الزِّمَنْ

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كِلْ مَا انْتَهَتْ ذِكْرَاكْ تِرْجَعْ وْ تِنْعَادْ..!

إلَى مِتَى وِ انْتِهْ قِضِيَّةْ زِمَانِيْ..؟!

آوَدِّعْ الأعْيَادْ وَ اسْتَقْبِلْ أعْيَادْ

وَ اضْحَكْ وْ قَلْبِيْ مَعْ ضِلُوْعِيْ يِعَانِيْ

طَعْنَاتْ مِالْمَاضِيْ وْ طَعْنَاتٍ يْدَادْ

وْ لا غَيْر أسَلِّيْ خَاطِرِيْ بِالأغَانِيْ

آنَقِّلْ هْمُوْمِيْ مِنْ بْلادْ لِبْلادْ

شَنْطَةْ حِزِنْ بِيْدِيْ وْ بَعْض الأمَانِيْ

مَا قِلْت لِكْ: إنّ الزِّمَنْ مِقْبِلْ وْ صَادّ

ثُمْ قِلْت: أنَا هذَا.. وْ هذَا مِكَانِيْ

كَلامِكْ الأوَّلْ عَلَيْك انْت يِنْعَادْ

وْ نَبْض الدِّقَايِقْ مِنْ يِدَيْن الثِّوَانِيْ

تَدْرِيْ جِرُوْح الْعَامْ كِلْ يَوْم تِزْدَادْ

كِلْمَا أخَيِّطْ جَرْح.. فَتَّقْت ثَانِيْ..!

وْ تَحْت الْمَحَانِيْ لَوْ يِحَطّ لْيِهْ ضْمَادْ



مَا بِهْ ضِمَادْ يْفِيْد تَحْت الْمَحَانِيْ