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أحْيَانْ أحِسّ الصَّمْت لِلنَّاسْ عِذْرِيْ

وَ احْيَانْ يِفْضَحْنِيْ وَ انَا مَا تِكَلَّمْت..!

وِ الْيَوْم مَا لِلْخَوْف مَمْسَى بْصَدْرِيْ



هَبّ الْحَنِيْن وْ قَيِّلَتْ جَمْرَةْ الصَّمْت

مَا وِدِّيْ انّ النَّاسْ بِالدَّمْع تَدْرِيْ



لَوْلا كَرَامَةْ دَمْعِتِيْ مَا تَلَطَّمْت

مَا فِيْه حَاجه غَيْر الاحْلامْ تَطْرِيْ



وْ لا كِلّ حِلْم إنْ مَرّ بَالِيْ تِبَسَّمْت

مَا ادْرِيْ مِتَى يِفْلَتْ مِنْ النَّاي شَرِّيْ



شَاعِرْ.. وْ لكِنْ فِيْ عِيُوْنِكْ تَلَعْثَمْت

لا تِسْإلِيْنِيْ وَيْن ضَيَّعْت عِمْرِيْ

يَمْكِنْ حِسَبْت إنّ الْعِمِرْ وَجْهِكْ.. وْ هِمْت

لا تَنْبِشِيْن الْجَرْح لَوْ كَانْ مِغْرِيْ



دَامِيْ عَلَى جَرْحِكْ رِبَيْت وْ تَأقْلَمْت

رِحْتِيْ وْ عِطْرِكْ مَاخِذْ انْفَاسْ عِطْرِيْ

يَا عِطْرَهَا خِذْنِيْ مَعِكْ.. لَوْ تِكَرَّمْت