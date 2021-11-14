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شعر: عبدالرحمن الرزيني

جَمْرَةْ الصَّمْت

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أحْيَانْ أحِسّ الصَّمْت لِلنَّاسْ عِذْرِيْ

                      وَ احْيَانْ يِفْضَحْنِيْ وَ انَا مَا تِكَلَّمْت..!

وِ الْيَوْم مَا لِلْخَوْف مَمْسَى بْصَدْرِيْ

                هَبّ الْحَنِيْن وْ قَيِّلَتْ جَمْرَةْ الصَّمْت

مَا وِدِّيْ انّ النَّاسْ بِالدَّمْع تَدْرِيْ

                لَوْلا كَرَامَةْ دَمْعِتِيْ مَا تَلَطَّمْت

مَا فِيْه حَاجه غَيْر الاحْلامْ تَطْرِيْ

                وْ لا كِلّ حِلْم إنْ مَرّ بَالِيْ تِبَسَّمْت

مَا ادْرِيْ مِتَى يِفْلَتْ مِنْ النَّاي شَرِّيْ

                شَاعِرْ.. وْ لكِنْ فِيْ عِيُوْنِكْ تَلَعْثَمْت

لا تِسْإلِيْنِيْ وَيْن ضَيَّعْت عِمْرِيْ

                يَمْكِنْ حِسَبْت إنّ الْعِمِرْ وَجْهِكْ.. وْ هِمْت

لا تَنْبِشِيْن الْجَرْح لَوْ كَانْ مِغْرِيْ

                دَامِيْ عَلَى جَرْحِكْ رِبَيْت وْ تَأقْلَمْت

رِحْتِيْ وْ عِطْرِكْ مَاخِذْ انْفَاسْ عِطْرِيْ

                يَا عِطْرَهَا خِذْنِيْ مَعِكْ.. لَوْ تِكَرَّمْت

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