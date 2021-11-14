جَمْرَةْ الصَّمْت

شعر: عبدالرحمن الرزيني
جَمْرَةْ الصَّمْت
أحْيَانْ أحِسّ الصَّمْت لِلنَّاسْ عِذْرِيْ
وَ احْيَانْ يِفْضَحْنِيْ وَ انَا مَا تِكَلَّمْت..!
وِ الْيَوْم مَا لِلْخَوْف مَمْسَى بْصَدْرِيْ
هَبّ الْحَنِيْن وْ قَيِّلَتْ جَمْرَةْ الصَّمْت
مَا وِدِّيْ انّ النَّاسْ بِالدَّمْع تَدْرِيْ
لَوْلا كَرَامَةْ دَمْعِتِيْ مَا تَلَطَّمْت
مَا فِيْه حَاجه غَيْر الاحْلامْ تَطْرِيْ
وْ لا كِلّ حِلْم إنْ مَرّ بَالِيْ تِبَسَّمْت
مَا ادْرِيْ مِتَى يِفْلَتْ مِنْ النَّاي شَرِّيْ
شَاعِرْ.. وْ لكِنْ فِيْ عِيُوْنِكْ تَلَعْثَمْت
لا تِسْإلِيْنِيْ وَيْن ضَيَّعْت عِمْرِيْ
يَمْكِنْ حِسَبْت إنّ الْعِمِرْ وَجْهِكْ.. وْ هِمْت
لا تَنْبِشِيْن الْجَرْح لَوْ كَانْ مِغْرِيْ
دَامِيْ عَلَى جَرْحِكْ رِبَيْت وْ تَأقْلَمْت
رِحْتِيْ وْ عِطْرِكْ مَاخِذْ انْفَاسْ عِطْرِيْ
يَا عِطْرَهَا خِذْنِيْ مَعِكْ.. لَوْ تِكَرَّمْت